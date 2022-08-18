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Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами - РИА Новости, 18.08.2022
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Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами
Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами - РИА Новости, 18.08.2022
Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников максимально обеспечить население страны сельскохозяйственными продуктами, которые производятся РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:08
2022-08-18T13:08
гродненская область
польша
молдавия
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников максимально обеспечить население страны сельскохозяйственными продуктами, которые производятся в республике, а не импортом, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.По ее данным, об этом Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, где ознакамливается с ходом уборки, развитием садоводства и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией."Мое глубочайшее убеждение: хлеб, мясо, молоко, овощи и, разумеется, растущие в нашем климате фрукты на столе по максимуму должны быть отечественного производства. То есть свое, белорусское и еще раз свое", - подчеркнул Лукашенко.Президент поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. Глава государства гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию.С другой стороны, по данным пресс-службы, Лукашенко потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель."Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно", - потребовал Лукашенко. Он добавил, что излишки сельхозпродукции, которая не будет заложена на хранение, реализуют на экспорт.В ходе рабочей поездки провел совещание по вопросам закладки садов и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией. "Нельзя сидеть и ждать, пока сюда привезут яблоко из Польши или Молдовы. Как время показывает, можно и не дождаться. Поэтому нужно выращивать самим. И, как мы видели сегодня (во время посещения производственного кооператива в Гродненской области – ред.), при хозяйском подходе и соблюдении технологий это отлично получается. Причем не только здесь, на Гродненщине", - заметил глава государства.
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гродненская область, польша, молдавия, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Гродненская область, Польша, Молдавия, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
13:08 18.08.2022
 
Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами

Глава Белоруссии Лукашенко потребовал максимально обеспечить население местными продуктами

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников максимально обеспечить население страны сельскохозяйственными продуктами, которые производятся в республике, а не импортом, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
По ее данным, об этом Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, где ознакамливается с ходом уборки, развитием садоводства и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией.
"Мое глубочайшее убеждение: хлеб, мясо, молоко, овощи и, разумеется, растущие в нашем климате фрукты на столе по максимуму должны быть отечественного производства. То есть свое, белорусское и еще раз свое", - подчеркнул Лукашенко.
Президент поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. Глава государства гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию.
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С другой стороны, по данным пресс-службы, Лукашенко потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель.
"Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно", - потребовал Лукашенко. Он добавил, что излишки сельхозпродукции, которая не будет заложена на хранение, реализуют на экспорт.
В ходе рабочей поездки провел совещание по вопросам закладки садов и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией. "Нельзя сидеть и ждать, пока сюда привезут яблоко из Польши или Молдовы. Как время показывает, можно и не дождаться. Поэтому нужно выращивать самим. И, как мы видели сегодня (во время посещения производственного кооператива в Гродненской области – ред.), при хозяйском подходе и соблюдении технологий это отлично получается. Причем не только здесь, на Гродненщине", - заметил глава государства.
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