https://ria.ru/20220818/produkty-1810439065.html

Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами

Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами - РИА Новости, 18.08.2022

Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников максимально обеспечить население страны сельскохозяйственными продуктами, которые производятся РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:08

2022-08-18T13:08

2022-08-18T13:08

гродненская область

польша

молдавия

белоруссия

александр лукашенко

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников максимально обеспечить население страны сельскохозяйственными продуктами, которые производятся в республике, а не импортом, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.По ее данным, об этом Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, где ознакамливается с ходом уборки, развитием садоводства и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией."Мое глубочайшее убеждение: хлеб, мясо, молоко, овощи и, разумеется, растущие в нашем климате фрукты на столе по максимуму должны быть отечественного производства. То есть свое, белорусское и еще раз свое", - подчеркнул Лукашенко.Президент поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. Глава государства гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию.С другой стороны, по данным пресс-службы, Лукашенко потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель."Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно", - потребовал Лукашенко. Он добавил, что излишки сельхозпродукции, которая не будет заложена на хранение, реализуют на экспорт.В ходе рабочей поездки провел совещание по вопросам закладки садов и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией. "Нельзя сидеть и ждать, пока сюда привезут яблоко из Польши или Молдовы. Как время показывает, можно и не дождаться. Поэтому нужно выращивать самим. И, как мы видели сегодня (во время посещения производственного кооператива в Гродненской области – ред.), при хозяйском подходе и соблюдении технологий это отлично получается. Причем не только здесь, на Гродненщине", - заметил глава государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/sanktsii-1809559915.html

https://ria.ru/20220816/turisty-1810058997.html

гродненская область

польша

молдавия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гродненская область, польша, молдавия, белоруссия, александр лукашенко, в мире