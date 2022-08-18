https://ria.ru/20220818/prizyvniki-1810559556.html
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж - РИА Новости, 18.08.2022
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж
Украинские правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованную чиновником Львовского облсовета и врачами,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:01
2022-08-18T18:01
2022-08-18T18:01
в мире
владимир зеленский
украина
служба безопасности украины
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованную чиновником Львовского облсовета и врачами, изъято порядка 217 тысяч долларов, сообщает служба безопасности Украины (СБУ)."СБУ нашла более 8 миллионов гривен (217 тысяч долларов) наличных у чиновницы Львовского горсовета и ее сообщников, подозреваемых в нелегальной переправке призывников за границу. За 1300 долларов она гарантировала изготовление справок, входящих в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности", - сообщает СБУ в своем Telegram.По информации службы, организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Имена задержанных не называются.Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.
https://ria.ru/20220812/prizyvniki-1809107992.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников по "белым билетам"