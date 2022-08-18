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Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж - РИА Новости, 18.08.2022
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Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж - РИА Новости, 18.08.2022
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж
Украинские правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованную чиновником Львовского облсовета и врачами,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:01
2022-08-18T18:01
в мире
владимир зеленский
украина
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованную чиновником Львовского облсовета и врачами, изъято порядка 217 тысяч долларов, сообщает служба безопасности Украины (СБУ)."СБУ нашла более 8 миллионов гривен (217 тысяч долларов) наличных у чиновницы Львовского горсовета и ее сообщников, подозреваемых в нелегальной переправке призывников за границу. За 1300 долларов она гарантировала изготовление справок, входящих в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности", - сообщает СБУ в своем Telegram.По информации службы, организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Имена задержанных не называются.Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.
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в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
18:01 18.08.2022
 
Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж

Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников по "белым билетам"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованную чиновником Львовского облсовета и врачами, изъято порядка 217 тысяч долларов, сообщает служба безопасности Украины (СБУ).
"СБУ нашла более 8 миллионов гривен (217 тысяч долларов) наличных у чиновницы Львовского горсовета и ее сообщников, подозреваемых в нелегальной переправке призывников за границу. За 1300 долларов она гарантировала изготовление справок, входящих в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности", - сообщает СБУ в своем Telegram.
По информации службы, организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Имена задержанных не называются.
Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:18Специальная военная операция на Украине
Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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