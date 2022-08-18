https://ria.ru/20220818/prizyvniki-1810559556.html

Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж

Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж - РИА Новости, 18.08.2022

Во Львовской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников за рубеж

Украинские правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованную чиновником Львовского облсовета и врачами,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:01

2022-08-18T18:01

2022-08-18T18:01

в мире

владимир зеленский

украина

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организованную чиновником Львовского облсовета и врачами, изъято порядка 217 тысяч долларов, сообщает служба безопасности Украины (СБУ)."СБУ нашла более 8 миллионов гривен (217 тысяч долларов) наличных у чиновницы Львовского горсовета и ее сообщников, подозреваемых в нелегальной переправке призывников за границу. За 1300 долларов она гарантировала изготовление справок, входящих в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности", - сообщает СБУ в своем Telegram.По информации службы, организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Имена задержанных не называются.Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.

https://ria.ru/20220812/prizyvniki-1809107992.html

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в мире, владимир зеленский, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины