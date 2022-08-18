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МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области

МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области - РИА Новости, 18.08.2022

МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области

МЧС России возбудило уголовное дело после природного пожара в Спасском районе Рязанской области. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T20:07

2022-08-18T20:07

2022-08-18T20:48

происшествия

павел малков

рязанская область

клепиковский район

рязань

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МЧС России возбудило уголовное дело после природного пожара в Спасском районе Рязанской области. Добавляется, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он заявил, что сохраняются три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.Малков также уточнил, что в борьбе с огнем на территории региона задействованы 850 человек, 300 единиц техники и 12 авиабортов МЧС России. Авиация сделала свыше 50 сбросов воды на горящие участки, продолжается прокладка минерализованных полос.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-08-18T20:07 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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