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МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области
МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области - РИА Новости, 18.08.2022
МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области
МЧС России возбудило уголовное дело после природного пожара в Спасском районе Рязанской области. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:07
2022-08-18T20:07
2022-08-18T20:48
происшествия
павел малков
рязанская область
клепиковский район
рязань
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МЧС России возбудило уголовное дело после природного пожара в Спасском районе Рязанской области. Добавляется, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он заявил, что сохраняются три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.Малков также уточнил, что в борьбе с огнем на территории региона задействованы 850 человек, 300 единиц техники и 12 авиабортов МЧС России. Авиация сделала свыше 50 сбросов воды на горящие участки, продолжается прокладка минерализованных полос.
рязанская область
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internet-group@rian.ru
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
2022-08-18T20:07
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Клепиковский район, Рязань, Природные пожары в России, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:07 18.08.2022 (обновлено: 20:48 18.08.2022)
МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области
Государственный пожарный надзор возбудил уголовное дело после пожара в Рязанской области