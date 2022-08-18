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Причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза - РИА Новости, 18.08.2022
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Причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза
Причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза - РИА Новости, 18.08.2022
Причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза
Сухая гроза стала причиной природных пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на заместителя председателя... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:04
2022-08-18T15:04
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Сухая гроза стала причиной природных пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на заместителя председателя правительства области Дмитрия Филиппова."По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Филиппова, причиной природных пожаров стала сухая гроза. Об этом он сказал на оперативном совещании в "Пожлесе" утром, когда докладывал (Павлу - ред.) Малкову (временно исполняющий обязанности губернатора - ред.) о ситуации", - сообщили в правительстве области.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
15:04 18.08.2022
 
Причиной природных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза

В правительстве Рязанской области заявили, что причиной природных пожаров стала гроза

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров в Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Сухая гроза стала причиной природных пожаров в Рязанской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на заместителя председателя правительства области Дмитрия Филиппова.
"По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Филиппова, причиной природных пожаров стала сухая гроза. Об этом он сказал на оперативном совещании в "Пожлесе" утром, когда докладывал (Павлу - ред.) Малкову (временно исполняющий обязанности губернатора - ред.) о ситуации", - сообщили в правительстве области.
В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.
Учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
14:47
Площадь пожара в Нижегородской области превысила три тысячи гектаров
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в России
 
 
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