https://ria.ru/20220818/pozhary-1810451028.html

Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров

Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров - РИА Новости, 18.08.2022

Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров

Москва направила во Владимирскую область 30 единиц техники и 90 спасателей для тушения пожаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:58

2022-08-18T13:58

2022-08-18T13:58

происшествия

москва

владимирская область

сергей собянин

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва направила во Владимирскую область 30 единиц техники и 90 спасателей для тушения пожаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Накануне ГУМЧС по Владимирской области сообщило, что в Гусь-Хрустальном районе горит торфяник на площади около трех гектаров.Ранее мэр сообщил, что для борьбы с пожарами в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники."Поручил возглавить московскую группировку сил и средств по локализации пожара (в Рязанской области – ред.) на месте руководителю департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрию Акимову", - написал Собянин.Он отметил, что во взаимодействии с МЧС России к работе привлечены три вертолёта, два самолёта Ил-76 и два самолёта Бе-200. Также на помощь соседнему региону отправили отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.

https://ria.ru/20220818/uscherb-1810377748.html

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москва

владимирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, владимирская область, сергей собянин