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Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
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Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров
Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров
Москва направила во Владимирскую область 30 единиц техники и 90 спасателей для тушения пожаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:58
2022-08-18T13:58
происшествия
москва
владимирская область
сергей собянин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва направила во Владимирскую область 30 единиц техники и 90 спасателей для тушения пожаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Накануне ГУМЧС по Владимирской области сообщило, что в Гусь-Хрустальном районе горит торфяник на площади около трех гектаров.Ранее мэр сообщил, что для борьбы с пожарами в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники."Поручил возглавить московскую группировку сил и средств по локализации пожара (в Рязанской области – ред.) на месте руководителю департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрию Акимову", - написал Собянин.Он отметил, что во взаимодействии с МЧС России к работе привлечены три вертолёта, два самолёта Ил-76 и два самолёта Бе-200. Также на помощь соседнему региону отправили отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.
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происшествия, москва, владимирская область, сергей собянин
Происшествия, Москва, Владимирская область, Сергей Собянин
13:58 18.08.2022
 
Москва поможет Владимирской области в тушении пожаров

Москва направила 30 единиц техники во Владимирскую область для тушения пожаров

© Фото : предоставлено МЧС РоссииРаботы по тушению природного пожара
Работы по тушению природного пожара - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : предоставлено МЧС России
Работы по тушению природного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва направила во Владимирскую область 30 единиц техники и 90 спасателей для тушения пожаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Накануне ГУМЧС по Владимирской области сообщило, что в Гусь-Хрустальном районе горит торфяник на площади около трех гектаров.
Ранее мэр сообщил, что для борьбы с пожарами в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.
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"Поручил возглавить московскую группировку сил и средств по локализации пожара (в Рязанской области – ред.) на месте руководителю департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Юрию Акимову", - написал Собянин.
Он отметил, что во взаимодействии с МЧС России к работе привлечены три вертолёта, два самолёта Ил-76 и два самолёта Бе-200. Также на помощь соседнему региону отправили отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.
Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.
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ПроисшествияМоскваВладимирская областьСергей Собянин
 
 
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