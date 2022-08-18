https://ria.ru/20220818/pozhary-1810430019.html

В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения

В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения - РИА Новости, 18.08.2022

В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения

Все медицинские учреждения Рязанской области мобилизованы в связи с природными пожарами в регионе, сообщил исполняющий обязанности регионального министра... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:30

2022-08-18T12:30

2022-08-18T12:34

происшествия

павел малков

рязанская область

москва

клепиковский район

природные пожары в россии

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Все медицинские учреждения Рязанской области мобилизованы в связи с природными пожарами в регионе, сообщил исполняющий обязанности регионального министра здравоохранения Владимир Хоминец.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани наблюдается смог и запах гари, такие же явления второй день фиксируются в Москве."К сожалению, на территории нашей области сохраняются природные пожары. Регион при поддержке правительства Москвы продолжает бороться со стихией, штаб во главе с врио губернатора Павлом Малковым работает круглосуточно. На месте дежурят кареты скорой помощи, все медицинские учреждения мобилизованы", - написал Хоминец в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html

рязанская область

москва

клепиковский район

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Дарья Буймова

происшествия, павел малков, рязанская область, москва, клепиковский район, природные пожары в россии