https://ria.ru/20220818/pozhary-1810430019.html
В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения
В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения - РИА Новости, 18.08.2022
В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения
Все медицинские учреждения Рязанской области мобилизованы в связи с природными пожарами в регионе, сообщил исполняющий обязанности регионального министра... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:30
2022-08-18T12:30
2022-08-18T12:34
происшествия
павел малков
рязанская область
москва
клепиковский район
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Все медицинские учреждения Рязанской области мобилизованы в связи с природными пожарами в регионе, сообщил исполняющий обязанности регионального министра здравоохранения Владимир Хоминец.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани наблюдается смог и запах гари, такие же явления второй день фиксируются в Москве."К сожалению, на территории нашей области сохраняются природные пожары. Регион при поддержке правительства Москвы продолжает бороться со стихией, штаб во главе с врио губернатора Павлом Малковым работает круглосуточно. На месте дежурят кареты скорой помощи, все медицинские учреждения мобилизованы", - написал Хоминец в своем Telegram-канале.
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рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павел малков, рязанская область, москва, клепиковский район, природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Москва, Клепиковский район, Природные пожары в России
12:30 18.08.2022 (обновлено: 12:34 18.08.2022)
В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения
В Рязанской области из-за пожаров мобилизовали медучреждения, на месте дежурят врачи