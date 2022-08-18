https://ria.ru/20220818/pozhary-1810425868.html

Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022

Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:21

2022-08-18T12:21

2022-08-18T16:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

рязанская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810373399.html

россия

рязанская область

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), рязанская область