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Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
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Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров
Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:21
2022-08-18T16:04
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
рязанская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), рязанская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Рязанская область
12:21 18.08.2022 (обновлено: 16:04 18.08.2022)
 
Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

Глава МЧС Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиГлава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация лесного пожара - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Рязанская область
 
 
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