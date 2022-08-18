https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html

В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе

В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе - РИА Новости, 18.08.2022

В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе

Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для их тушения,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:14

2022-08-18T11:14

2022-08-18T12:42

россия

происшествия

рязанская область

москва

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иван советников

алексей венглинский

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для их тушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.По информации ведомства, задымление в разных районах Москвы связано с ликвидацией пожаров в регионе."Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы", — следует из сообщения.По данным Рослесхоза, сейчас группировку усилили бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны, МЧС."В 10 утра Рослесхоз провел федеральный штаб с целью координации сил и наращивания группировки. Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте. Группировка из Сибири уже в пути", — добавили в ведомстве.Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.

https://ria.ru/20220818/pozhar-1810395449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, рязанская область, москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иван советников, алексей венглинский, природные пожары в россии