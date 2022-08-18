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В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе
В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе - РИА Новости, 18.08.2022
В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе
Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для их тушения,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:14
2022-08-18T11:14
2022-08-18T12:42
россия
происшествия
рязанская область
москва
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иван советников
алексей венглинский
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для их тушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.По информации ведомства, задымление в разных районах Москвы связано с ликвидацией пожаров в регионе."Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы", — следует из сообщения.По данным Рослесхоза, сейчас группировку усилили бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны, МЧС."В 10 утра Рослесхоз провел федеральный штаб с целью координации сил и наращивания группировки. Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте. Группировка из Сибири уже в пути", — добавили в ведомстве.Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, рязанская область, москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иван советников, алексей венглинский, природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Рязанская область, Москва, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Иван Советников, Алексей Венглинский, Природные пожары в России
11:14 18.08.2022 (обновлено: 12:42 18.08.2022)
В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе
Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области в сокрытии масштабов пожаров