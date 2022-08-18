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Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе
Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе - РИА Новости, 18.08.2022
Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе
Более 300 человек и свыше 100 единиц техники задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:46
2022-08-18T09:46
2022-08-18T09:46
происшествия
москва
клепиковский район
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Более 300 человек и свыше 100 единиц техники задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков."На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области", - написал Малков в своем Telegram-канале.В среду он информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три - площадью 181 гектар.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810372048.html
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клепиковский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, клепиковский район, природные пожары в россии
Происшествия, Москва, Клепиковский район, Природные пожары в России
Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе
Врио рязанского губернатора Малков: в тушении лесных пожаров участвуют более 300 человек