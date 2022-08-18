https://ria.ru/20220818/pozhary-1810373399.html

Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе

Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе - РИА Новости, 18.08.2022

Врио рязанского губернатора рассказал, как тушат лесные пожары в регионе

Более 300 человек и свыше 100 единиц техники задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:46

2022-08-18T09:46

2022-08-18T09:46

происшествия

москва

клепиковский район

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Более 300 человек и свыше 100 единиц техники задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков."На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области", - написал Малков в своем Telegram-канале.В среду он информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три - площадью 181 гектар.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810372048.html

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810370097.html

москва

клепиковский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, клепиковский район, природные пожары в россии