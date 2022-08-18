https://ria.ru/20220818/pozhary-1810372048.html
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается - РИА Новости, 18.08.2022
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается
Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:41
2022-08-18T09:41
2022-08-18T09:42
происшествия
клепиковский район
москва
рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора Павел Малков."Осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка", - написал Малков в своем Telegram-канале.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три, площадью 181 гектар.Гарь от рязанских пожаров накануне достигла южных районов Москвы, в четверг смог наблюдается уже в центре столицы.
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клепиковский район
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, клепиковский район, москва, рязанская область
Происшествия, Клепиковский район, Москва, Рязанская область
09:41 18.08.2022 (обновлено: 09:42 18.08.2022)
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, не ожидается. сохранится ветровая нагрузка