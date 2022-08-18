https://ria.ru/20220818/pozhary-1810372048.html

Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается

Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается - РИА Новости, 18.08.2022

Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается

Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:41

2022-08-18T09:41

2022-08-18T09:42

происшествия

клепиковский район

москва

рязанская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора Павел Малков."Осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка", - написал Малков в своем Telegram-канале.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три, площадью 181 гектар.Гарь от рязанских пожаров накануне достигла южных районов Москвы, в четверг смог наблюдается уже в центре столицы.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810370097.html

клепиковский район

москва

рязанская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, клепиковский район, москва, рязанская область