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Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается - РИА Новости, 18.08.2022
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Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается - РИА Новости, 18.08.2022
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается
Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:41
2022-08-18T09:42
происшествия
клепиковский район
москва
рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора Павел Малков."Осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка", - написал Малков в своем Telegram-канале.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три, площадью 181 гектар.Гарь от рязанских пожаров накануне достигла южных районов Москвы, в четверг смог наблюдается уже в центре столицы.
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клепиковский район
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происшествия, клепиковский район, москва, рязанская область
Происшествия, Клепиковский район, Москва, Рязанская область
09:41 18.08.2022 (обновлено: 09:42 18.08.2022)
 
Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, пока не ожидается

Осадков в Рязанской области, где бушуют пожары, не ожидается. сохранится ветровая нагрузка

© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий ЭлЛесные пожары в поселках Республики Марий Эл
Лесные пожары в поселках Республики Марий Эл - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий Эл
Лесные пожары в поселках Республики Марий Эл. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Осадков в Рязанской области, где бушуют лесные пожары, не ожидается, сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка, сообщил врио губернатора Павел Малков.
"Осадков не ожидается, по прогнозам сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка", - написал Малков в своем Telegram-канале.
В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три, площадью 181 гектар.
Гарь от рязанских пожаров накануне достигла южных районов Москвы, в четверг смог наблюдается уже в центре столицы.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:35
В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров
 
ПроисшествияКлепиковский районМоскваРязанская область
 
 
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