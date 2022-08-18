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В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров
В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров
Три очага природных пожаров общей площадью 181 гектар сохраняются в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:35
2022-08-18T09:35
2022-08-18T10:22
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Три очага природных пожаров общей площадью 181 гектар сохраняются в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС.“Утром (в четверг) на базе Пожлеса провел заседание штаба по тушению пожаров. В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар”, - написал Малков в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
09:35 18.08.2022 (обновлено: 10:22 18.08.2022)
В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров
Врио главы Рязанской области Малков: в регионе сохраняются три очага природных пожаров
РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Три очага природных пожаров общей площадью 181 гектар сохраняются в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.
В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах
введен режим ЧС.
“Утром (в четверг) на базе Пожлеса провел заседание штаба по тушению пожаров. В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар”, - написал Малков в своем Telegram-канале.