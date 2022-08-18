https://ria.ru/20220818/pozhary-1810370097.html

В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров

В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022

В Рязанской области сохраняются три очага природных пожаров

Три очага природных пожаров общей площадью 181 гектар сохраняются в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:35

2022-08-18T09:35

2022-08-18T10:22

происшествия

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810379600_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7ad4bdecef6f8cafe420f381cf9866ee.jpg

РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Три очага природных пожаров общей площадью 181 гектар сохраняются в Рязанской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС.“Утром (в четверг) на базе Пожлеса провел заседание штаба по тушению пожаров. В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар”, - написал Малков в своем Telegram-канале.

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область