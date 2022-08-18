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В Рязанской области возобновили тушение природных пожаров
В Рязанской области возобновили тушение природных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
В Рязанской области возобновили тушение природных пожаров
Пожарные вертолёты Московского авиацентра возобновили работы по тушению природных пожаров в Рязанской области, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:55
2022-08-18T08:55
2022-08-18T08:56
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пожарные вертолёты Московского авиацентра возобновили работы по тушению природных пожаров в Рязанской области, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ."Пожарные вертолёты Московского авиацентра возобновили работы на месте природных пожаров в Рязанской области. Экипажи уже выполнили около 20 сливов огнегасящей жидкости на очаги возгорания", - говорится в сообщении.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
08:55 18.08.2022 (обновлено: 08:56 18.08.2022)
В Рязанской области возобновили тушение природных пожаров
Вертолеты Московского авиацентра возобновили тушение природных пожаров в Рязанской области