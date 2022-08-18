https://ria.ru/20220818/pozhar-1810570328.html

Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров

Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022

Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров

Шесть очагов лесных пожаров выявлено в четверг на территории Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:30

2022-08-18T18:30

2022-08-18T18:30

происшествия

александр куренков (мчс)

россия

гусь-хрустальный район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шесть очагов лесных пожаров выявлено в четверг на территории Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Зафиксированы шесть очагов лесных пожаров, выполняются все действия по их оперативной ликвидации", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что прибывший в Гусь-Хрустальный район глава МЧС России Александр Куренков облетел на вертолете пожары, а также провел совещание в режиме видео-конференц-связи, в котором приняли участие руководители всех профильных департаментов региона и представители органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20220818/pozhar-1810556888.html

россия

гусь-хрустальный район

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происшествия, александр куренков (мчс), россия, гусь-хрустальный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)