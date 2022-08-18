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Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
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Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров
Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров
Шесть очагов лесных пожаров выявлено в четверг на территории Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:30
2022-08-18T18:30
происшествия
александр куренков (мчс)
россия
гусь-хрустальный район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шесть очагов лесных пожаров выявлено в четверг на территории Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Зафиксированы шесть очагов лесных пожаров, выполняются все действия по их оперативной ликвидации", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что прибывший в Гусь-Хрустальный район глава МЧС России Александр Куренков облетел на вертолете пожары, а также провел совещание в режиме видео-конференц-связи, в котором приняли участие руководители всех профильных департаментов региона и представители органов местного самоуправления.
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россия
гусь-хрустальный район
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происшествия, александр куренков (мчс), россия, гусь-хрустальный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Россия, Гусь-Хрустальный район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:30 18.08.2022
 
Во Владимирской области выявили шесть очагов лесных пожаров

На территории Владимирской области в четверг выявили шесть очагов лесных пожаров

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шесть очагов лесных пожаров выявлено в четверг на территории Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Зафиксированы шесть очагов лесных пожаров, выполняются все действия по их оперативной ликвидации", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что прибывший в Гусь-Хрустальный район глава МЧС России Александр Куренков облетел на вертолете пожары, а также провел совещание в режиме видео-конференц-связи, в котором приняли участие руководители всех профильных департаментов региона и представители органов местного самоуправления.
Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
 
ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)РоссияГусь-Хрустальный районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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