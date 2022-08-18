https://ria.ru/20220818/pozhar-1810492061.html

В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига

В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига - РИА Новости, 18.08.2022

В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига

Авиапожарные для стабилизации лесопожарной обстановки в Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:52

2022-08-18T15:52

2022-08-18T15:59

происшествия

павел малков

рязанская область

чукотка

ямал

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Авиапожарные для стабилизации лесопожарной обстановки в Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига, сообщило правительство региона.Для стабилизации лесопожарной обстановки в регионе авиапожарные федеральной Авиалесоохраны применят метод контролируемого встречного отжига. Всё необходимое оборудование и снаряжение у них имеется", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.Уточняется, что в четверг для борьбы c огнем в регион прибыли 14 авиапожарных Приволжского авиаотделения Авиалесоохраны. Ранее они принимали участие в тушении труднодоступных лесных пожаров на Чукотке. Также на пути в Рязанскую область13 авиапожарных Абаканского авиаотделения, которые участвовали в ликвидации пожаров на Ямале. Кроме того, в регион направлены 15 авиапожарных Омского авиаотделения, ранее участвующих в ликвидации лесных пожаров в Иркутской области.Сейчас на месте природного пожара в Рязанской области работают 850 человек, 300 единиц спецтехники, отмечается в сообщении.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.

https://ria.ru/20220818/pozhar-1810488107.html

рязанская область

чукотка

ямал

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Дарья Буймова

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Переброска в Рязанскую область десантно-пожарной группы после ликвидации пожаров на Ямале По обращению Правительства Рязанской области об оказании помощи в стабилизации лесопожарной обстановки, Федеральная Авиалесоохрана стягивает в регион парашютистов-десантников после ликвидации труднодоступных и удаленных пожаров в разных точках России (после ликвидации труднодоступных и удаленных пожаров на Ямале, Чукотке и в Иркутской области) 2022-08-18T15:52 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, павел малков, рязанская область, чукотка, ямал