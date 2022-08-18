15:52 18.08.2022 (обновлено: 15:59 18.08.2022)
В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига
Авиапожарные для тушения пожара в Рязанской области применят метод встречного отжига
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров в Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Авиапожарные для стабилизации лесопожарной обстановки в Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига, сообщило правительство региона.
Для стабилизации лесопожарной обстановки в регионе авиапожарные федеральной Авиалесоохраны применят метод контролируемого встречного отжига. Всё необходимое оборудование и снаряжение у них имеется", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
Уточняется, что в четверг для борьбы c огнем в регион прибыли 14 авиапожарных Приволжского авиаотделения Авиалесоохраны. Ранее они принимали участие в тушении труднодоступных лесных пожаров на Чукотке. Также на пути в Рязанскую область13 авиапожарных Абаканского авиаотделения, которые участвовали в ликвидации пожаров на Ямале. Кроме того, в регион направлены 15 авиапожарных Омского авиаотделения, ранее участвующих в ликвидации лесных пожаров в Иркутской области.
Сейчас на месте природного пожара в Рязанской области работают 850 человек, 300 единиц спецтехники, отмечается в сообщении.
В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.