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В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига - РИА Новости, 18.08.2022
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В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига
В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига - РИА Новости, 18.08.2022
В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига
Авиапожарные для стабилизации лесопожарной обстановки в Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:52
2022-08-18T15:59
происшествия
павел малков
рязанская область
чукотка
ямал
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Авиапожарные для стабилизации лесопожарной обстановки в Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига, сообщило правительство региона.Для стабилизации лесопожарной обстановки в регионе авиапожарные федеральной Авиалесоохраны применят метод контролируемого встречного отжига. Всё необходимое оборудование и снаряжение у них имеется", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.Уточняется, что в четверг для борьбы c огнем в регион прибыли 14 авиапожарных Приволжского авиаотделения Авиалесоохраны. Ранее они принимали участие в тушении труднодоступных лесных пожаров на Чукотке. Также на пути в Рязанскую область13 авиапожарных Абаканского авиаотделения, которые участвовали в ликвидации пожаров на Ямале. Кроме того, в регион направлены 15 авиапожарных Омского авиаотделения, ранее участвующих в ликвидации лесных пожаров в Иркутской области.Сейчас на месте природного пожара в Рязанской области работают 850 человек, 300 единиц спецтехники, отмечается в сообщении.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.
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рязанская область
чукотка
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Переброска в Рязанскую область десантно-пожарной группы после ликвидации пожаров на Ямале
По обращению Правительства Рязанской области об оказании помощи в стабилизации лесопожарной обстановки, Федеральная Авиалесоохрана стягивает в регион парашютистов-десантников после ликвидации труднодоступных и удаленных пожаров в разных точках России (после ликвидации труднодоступных и удаленных пожаров на Ямале, Чукотке и в Иркутской области)
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происшествия, павел малков, рязанская область, чукотка, ямал
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Чукотка, Ямал
15:52 18.08.2022 (обновлено: 15:59 18.08.2022)
 
В Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига

Авиапожарные для тушения пожара в Рязанской области применят метод встречного отжига

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров в Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Авиапожарные для стабилизации лесопожарной обстановки в Рязанской области применят метод контролируемого встречного отжига, сообщило правительство региона.
Для стабилизации лесопожарной обстановки в регионе авиапожарные федеральной Авиалесоохраны применят метод контролируемого встречного отжига. Всё необходимое оборудование и снаряжение у них имеется", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
Уточняется, что в четверг для борьбы c огнем в регион прибыли 14 авиапожарных Приволжского авиаотделения Авиалесоохраны. Ранее они принимали участие в тушении труднодоступных лесных пожаров на Чукотке. Также на пути в Рязанскую область13 авиапожарных Абаканского авиаотделения, которые участвовали в ликвидации пожаров на Ямале. Кроме того, в регион направлены 15 авиапожарных Омского авиаотделения, ранее участвующих в ликвидации лесных пожаров в Иркутской области.
Сейчас на месте природного пожара в Рязанской области работают 850 человек, 300 единиц спецтехники, отмечается в сообщении.
В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
15:42
Подмосковье может направить еще одну группу пожарных в Рязанскую область
 
ПроисшествияПавел МалковРязанская областьЧукоткаЯмал
 
 
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