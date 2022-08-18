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Подмосковье может направить еще одну группу пожарных в Рязанскую область
Подмосковье может направить еще одну группу пожарных в Рязанскую область - РИА Новости, 18.08.2022
Подмосковье может направить еще одну группу пожарных в Рязанскую область
Московская область готова отправить ещё одну группу пожарных в Рязанскую область в субботу, если ситуация с пожарами не стабилизируется, говорится в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:42
2022-08-18T15:42
2022-08-18T15:42
происшествия
павел малков
рязанская область
рязань
шатура
природные пожары в россии
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московская область готова отправить ещё одну группу пожарных в Рязанскую область в субботу, если ситуация с пожарами не стабилизируется, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства."Сейчас на ликвидации пожара в лесах Рязани работают сотрудники и техника из наших подмосковных лесопожарных формирований - Шатуры и Луховиц. Если пожарная обстановка в Рязани не стабилизируется в ближайшие дни - уже в субботу на смену этой группировке прибудет новая. Держим руку на пульсе. Готовы оказывать помощь коллегам столько времени, сколько потребуется", - приводят в сообщении слова председателя комитета Олега Баженова.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.В четверг глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров.
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происшествия, павел малков, рязанская область, рязань, шатура, природные пожары в россии, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Рязань, Шатура, Природные пожары в России, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подмосковье может направить еще одну группу пожарных в Рязанскую область
Подмосковье готово направить еще одну группу пожарных в Рязанскую область 20 августа