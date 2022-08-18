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Вертолеты сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды
Вертолеты сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды - РИА Новости, 18.08.2022
Вертолеты сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды
Вертолеты Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра (МАЦ) сбросили в четверг на очаги лесных пожаров в Рязанской области более 700 тонн воды, рассказали РИА РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:17
2022-08-18T12:17
2022-08-18T12:17
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вертолеты Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра (МАЦ) сбросили в четверг на очаги лесных пожаров в Рязанской области более 700 тонн воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Экипажами вертолетов Московского авиацентра выполнено 102 слива, в очаги возгорания сброшено 710 тонн огнегасящей жидкости", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работа воздушных судов МАЦ на месте лесных пожаров продолжается.
https://ria.ru/20220818/gar-1810380969.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область
Вертолеты сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды
Вертолеты Ка-32 и Ми-26 сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды