https://ria.ru/20220818/pozhar-1810424367.html

Вертолеты сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды

Вертолеты сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды - РИА Новости, 18.08.2022

Вертолеты сбросили на очаги пожаров под Рязанью более 700 тонн воды

Вертолеты Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра (МАЦ) сбросили в четверг на очаги лесных пожаров в Рязанской области более 700 тонн воды, рассказали РИА РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:17

2022-08-18T12:17

2022-08-18T12:17

происшествия

природные пожары в россии

рязанская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вертолеты Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра (МАЦ) сбросили в четверг на очаги лесных пожаров в Рязанской области более 700 тонн воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Экипажами вертолетов Московского авиацентра выполнено 102 слива, в очаги возгорания сброшено 710 тонн огнегасящей жидкости", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работа воздушных судов МАЦ на месте лесных пожаров продолжается.

https://ria.ru/20220818/gar-1810380969.html

рязанская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, природные пожары в россии, рязанская область