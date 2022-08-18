https://ria.ru/20220818/pozhar-1810395449.html

Для тушения пожаров под Рязанью направят три самолета и два вертолета

Для тушения пожаров под Рязанью направят три самолета и два вертолета - РИА Новости, 18.08.2022

Для тушения пожаров под Рязанью направят три самолета и два вертолета

Глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить в Рязанскую область еще три самолета и два вертолета для тушения крупных лесных пожаров,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:02

2022-08-18T11:02

2022-08-18T11:11

происшествия

природные пожары в россии

рязанская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить в Рязанскую область еще три самолета и два вертолета для тушения крупных лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."По поручению главы МЧС Александра Куренкова, для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8, два самолета Ил-76", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации очагов пожаров в Рязанской области привлечены более 470 человек и 175 единиц техники.

https://ria.ru/20220818/ryazan-1810377851.html

рязанская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, природные пожары в россии, рязанская область