https://ria.ru/20220818/pozhar-1810395449.html
Для тушения пожаров под Рязанью направят три самолета и два вертолета
Для тушения пожаров под Рязанью направят три самолета и два вертолета - РИА Новости, 18.08.2022
Для тушения пожаров под Рязанью направят три самолета и два вертолета
Глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить в Рязанскую область еще три самолета и два вертолета для тушения крупных лесных пожаров,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:02
2022-08-18T11:02
2022-08-18T11:11
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил дополнительно направить в Рязанскую область еще три самолета и два вертолета для тушения крупных лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."По поручению главы МЧС Александра Куренкова, для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8, два самолета Ил-76", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации очагов пожаров в Рязанской области привлечены более 470 человек и 175 единиц техники.
https://ria.ru/20220818/ryazan-1810377851.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область
11:02 18.08.2022 (обновлено: 11:11 18.08.2022)
Для тушения пожаров под Рязанью направят три самолета и два вертолета
МЧС направит три самолета и два вертолета в Рязанскую область для тушения пожаров