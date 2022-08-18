https://ria.ru/20220818/posolstvo-1810487489.html

Москва призвала YouTube восстановить материалы посольства России в Британии

Москва призвала YouTube восстановить материалы посольства России в Британии - РИА Новости, 18.08.2022

Москва призвала YouTube восстановить материалы посольства России в Британии

Москва призывает YouTube незамедлительно восстановить все удаленные видео-материалы аккаунта посольства РФ в Британии, заявил заместитель директора департамента РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:41

2022-08-18T15:41

2022-08-18T15:41

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва призывает YouTube незамедлительно восстановить все удаленные видео-материалы аккаунта посольства РФ в Британии, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Удаление видео-контента с канала посольства - грубая попытка ограничить информационную работу российского загранучреждения, лишить аудиторию еще одного источника правдивой информации... Призываем администрацию YouTube проявить зрелость и признать собственную ошибку. Полностью и незамедлительно восстановить все удаленные видео материалы", - сказал Нечаев в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.Он рассказал, что с 15 августа администрация видеохостинга YouTube без предупреждения удалила с официального канала посольства РФ в Великобритании 29 материалов, среди которых интервью посла РФ в Лондоне Андрея Келина и ролики с многочисленными свидетельствами военных преступлений войск Украины и неонацистских подразделений против гражданского населения Донбасса.Ранее посольство РФ в Лондоне уже заявляло о намерении обжаловать удаление роликов на YouTube.

https://ria.ru/20220811/vk-1808985729.html

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Варвара Скокшина

в мире, андрей келин, россия, лондон, великобритания, youtube