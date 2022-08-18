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Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля - РИА Новости, 18.08.2022
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Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля
Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля - РИА Новости, 18.08.2022
Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Александра Бен... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:04
2022-08-18T19:04
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
израиль
в мире
михаил богданов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ."В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений. Была затронута также международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире, михаил богданов
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Израиль, В мире, Михаил Богданов
19:04 18.08.2022
 
Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля

Замглавы МИД Богданов принял посла Израиля Бен Цви

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений. Была затронута также международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИзраильВ миреМихаил Богданов
 
 
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