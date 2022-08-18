https://ria.ru/20220818/posol-1810582144.html

Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля

Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля - РИА Новости, 18.08.2022

Замглавы МИД провел встречу с послом Израиля

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Александра Бен... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:04

2022-08-18T19:04

2022-08-18T19:04

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

израиль

в мире

михаил богданов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ."В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений. Была затронута также международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220811/sokhnut-1808804405.html

россия

израиль

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире, михаил богданов