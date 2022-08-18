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"Либо ненавидеть, либо молчать". Грузию наказали за связи с Россией - РИА Новости, 18.08.2022
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"Либо ненавидеть, либо молчать". Грузию наказали за связи с Россией
"Либо ненавидеть, либо молчать". Грузию наказали за связи с Россией - РИА Новости, 18.08.2022
"Либо ненавидеть, либо молчать". Грузию наказали за связи с Россией
В ЕС пригрозили отказать Тбилиси в евроинтеграции, а в Офисе президента Украины посоветовали грузинским властям не комментировать действия Киева, если они не... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:00
2022-08-18T09:33
в мире
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
жозеп боррель
грузия
тбилиси
украина
евросоюз
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В ЕС пригрозили отказать Тбилиси в евроинтеграции, а в Офисе президента Украины посоветовали грузинским властям не комментировать действия Киева, если они не хотят еще больше проблем. Дошло до того, что возникли сомнения в долговечности соглашения об ассоциации Грузии и Евросоюза. С чем связано беспрецедентное давление — в материале РИА Новости.Конец интеграцииГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ежегодном докладе о ходе реализации Грузией соглашения об ассоциации с ЕС заявил: Тбилиси не справляется с реформами в судебной системе и государственном управлении, есть проблемы с правами человека. В частности, Борреля не устраивает политическая поляризация в грузинском обществе. Как известно, в сентябре прошлого года в республику вернулся бывший лидер Михаил Саакашвили, который почти сразу оказался за решеткой.В конце июня Молдавию и Украину сделали кандидатами в члены ЕС. Грузию такой чести не удостоили. Публичное объяснение — уровень демократии и правосудия в стране не соответствует требованиям европейцев. Однако ни для кого не секрет, что решение было политическим: кавказская республика поплатилась за слабую поддержку Киева.Власти Грузии, по мнению европейцев, недостаточно критикуют Москву. В связи с этим аналитики предполагают, что Брюссель может шантажировать Тбилиси разрывом соглашения об ассоциации — благодаря ему, например, грузины получили безвизовый режим с государствами Шенгенской зоны для краткосрочных поездок.Травля страныИзвестно, что лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия требовал от Евросоюза отказать Грузии в статусе кандидата на членство в ЕС. Но этого украинским властям оказалось мало. Они пользуются любой возможностью, чтобы раскритиковать грузинских коллег за нейтральное отношение к российской спецоперации.Кроме того, на днях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мтавари архи" выдвинул ультиматум: представители Тбилиси должны сменить тон — поддержать санкции, закрыть въезд для россиян, прекратить торговые связи с Москвой. Иначе лучше им публично не выступать — "международное сообщество" расценит их позицию как поддержку России.Вместе с тем Подоляк призвал ввести санкции против олигарха и "серого кардинала" Грузии Бидзины Инванишвили. По его словам, бизнесмен финансирует убийства людей на Украине и угнетает сограждан. Поэтому Подоляк предлагает грузинам по примеру его страны запустить процесс деолигархизации.Он же месяц назад обвинил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в том, что для него прибыль важнее принципов — имея в виду отказ Тбилиси поддержать антироссийские санкции. При этом президент Украины Владимир Зеленский в конце июня обратился к грузинской оппозиции, пообещав поддержку в вопросах евроинтеграции.Грузинские власти не остаются в долгу перед украинскими коллегами. Мэр Тбилиси и генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе назвал Подоляка "позорным существом", обратив внимание на то, что до Евромайдана скандальный политик работал журналистом и не стеснялся поддерживать российские нарративы в отношении Украины и Белоруссии. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает, что Киев добивается начала боевых действий в его стране.Триумф прагматизмаТбилиси принял десятки тысяч украинских беженцев и поставляет Киеву гуманитарную помощь. Несмотря на это, грузинам все чаще приходится отвечать на нападки украинцев. Если весной Киев преимущественно оказывал давление самостоятельно, то летом к нему присоединилась оппозиция, в основном состоящая из сторонников "Единого национального движения" Михаила Саакашвили, а также западные некоммерческие организации.К примеру, местные СМИ распространили слух о том, что Минобороны якобы передало России информацию о грузинских наемниках, отправившихся на Украину, а оттуда данные попали в ЛНР. Оппозиция обвинила власти в предательстве родины.В свою очередь, Transparency International опубликовала доклад, в котором сказано, что с конца февраля экономические отношения между Москвой и Тбилиси развиваются по всем направлениям. С марта по июнь количество регистраций российских компаний в стране увеличилось в семь раз по сравнению с 2021-м. Денежных переводов из России за пять месяцев 2022-го оказалось больше, чем за весь прошлый год, а их доля выросла с 17,5 до 42 процентов. Кроме того, за полгода республику посетили 247 тысяч россиян — почти в три раза больше, чем до пандемии коронавируса.Грузия в 14 раз нарастила закупки российской пшеничной муки, доля российской электроэнергии увеличилась с 25 до 49 процентов. Всего же в первом полугодии страна получила 1,2 миллиарда долларов от экономических отношений с Москвой — на 250% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не скрывает радости от наплыва россиян. По его словам, благодаря этому экономика вышла на двузначные темпы роста. Но оппозиционеры все равно недовольны: получается, что Тбилиси наживается на антироссийских санкциях. И поэтому предлагают запретить русским покупать недвижимость в республике, ввести контроль за ними или просто ограничить въезд в страну.Поворот не тудаНа постсоветском пространстве именно с Тбилиси начались цветные революции, но спустя 19 лет Грузия не стала поддерживать Киев. Не помогли даже параллели между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой, не говоря уже об открытом недовольстве американцев и европейцев позицией грузин.По мнению главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, Грузия доказывает, что даже небольшие страны могут делать выбор в собственных интересах, а не идти на поводу у более сильных партнеров. По этой причине республика стала объектом непрекращающихся нападок со стороны Запада и Украины."Для ЕС и США пример Тбилиси неприемлем, так как там занимаются саботажем. А украинские власти в гневе, потому что после завершения спецоперации многие будут ставить грузин им в пример", — указывает Денисов.Грузинское руководство не может и не хочет идти на полноценное урегулирование вопроса Абхазии и Южной Осетии. Но вместе с тем сохраняет высокую степень прагматизма в отношениях с Москвой, поскольку экономика республики зависит от туристического потока, экспорта сельскохозяйственной и винной продукции, объясняет позицию Тбилиси заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.Со времен Кравчука и Шеварднадзе Киев и Тбилиси поддерживали друг друга. Они пытались создать ГУАМ (альтернативный России центр интеграции на постсоветском пространстве). А в 2008-м для Грузии был важен союз Ющенко и Саакашвили — Украина, например, передала грузинам зенитные комплексы "Бук". Теперь украинцы обвиняют Тбилиси в неблагодарности, подчеркивает Новиков."Внешнеполитический вектор Грузии лежит на Западе, а внешнеэкономический — на Севере. Украина могла бы оказаться в таком же положении, если бы в 2014-м Киев договорился со всеми заинтересованными сторонами о подписании ассоциации с Евросоюзом на своих условиях, — отмечает политолог. — Во-первых, экономики России и Украины всегда были плотно связаны. Во-вторых, тогдашний премьер-министр Николай Азаров говорил, что его устраивает политическая часть интеграции, а экономическая — нет".Эксперты не исключают, что у Киева еще появится шанс последовать примеру Тбилиси. Впрочем, для украинцев движение в этом направлении будет намного более болезненным. Дело не только в территориях, которые страна может потерять к этому моменту, но и в том, как сильно она окажется экономически зависима от Запада из-за огромных кредитов, выданных на вооружение и военную технику.
https://ria.ru/20220629/gruziya-1798720736.html
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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, жозеп боррель, грузия, тбилиси, украина, евросоюз, верховная рада украины, единое национальное движение, санкции в отношении россии, санкции, политика, международные отношения
В мире, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Жозеп Боррель, Грузия, Тбилиси, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Единое национальное движение, Санкции в отношении России, Санкции, Политика, Международные отношения
08:00 18.08.2022 (обновлено: 09:33 18.08.2022)
 

"Либо ненавидеть, либо молчать". Грузию наказали за связи с Россией

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Shakh Aivazov
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В ЕС пригрозили отказать Тбилиси в евроинтеграции, а в Офисе президента Украины посоветовали грузинским властям не комментировать действия Киева, если они не хотят еще больше проблем. Дошло до того, что возникли сомнения в долговечности соглашения об ассоциации Грузии и Евросоюза. С чем связано беспрецедентное давление — в материале РИА Новости.

Конец интеграции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ежегодном докладе о ходе реализации Грузией соглашения об ассоциации с ЕС заявил: Тбилиси не справляется с реформами в судебной системе и государственном управлении, есть проблемы с правами человека. В частности, Борреля не устраивает политическая поляризация в грузинском обществе. Как известно, в сентябре прошлого года в республику вернулся бывший лидер Михаил Саакашвили, который почти сразу оказался за решеткой.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
В конце июня Молдавию и Украину сделали кандидатами в члены ЕС. Грузию такой чести не удостоили. Публичное объяснение — уровень демократии и правосудия в стране не соответствует требованиям европейцев. Однако ни для кого не секрет, что решение было политическим: кавказская республика поплатилась за слабую поддержку Киева.
Власти Грузии, по мнению европейцев, недостаточно критикуют Москву. В связи с этим аналитики предполагают, что Брюссель может шантажировать Тбилиси разрывом соглашения об ассоциации — благодаря ему, например, грузины получили безвизовый режим с государствами Шенгенской зоны для краткосрочных поездок.

Травля страны

Известно, что лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия требовал от Евросоюза отказать Грузии в статусе кандидата на членство в ЕС. Но этого украинским властям оказалось мало. Они пользуются любой возможностью, чтобы раскритиковать грузинских коллег за нейтральное отношение к российской спецоперации.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед заседанием Верховной рады Украины в Киеве
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия перед заседанием Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед заседанием Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Кроме того, на днях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мтавари архи" выдвинул ультиматум: представители Тбилиси должны сменить тон — поддержать санкции, закрыть въезд для россиян, прекратить торговые связи с Москвой. Иначе лучше им публично не выступать — "международное сообщество" расценит их позицию как поддержку России.
Вместе с тем Подоляк призвал ввести санкции против олигарха и "серого кардинала" Грузии Бидзины Инванишвили. По его словам, бизнесмен финансирует убийства людей на Украине и угнетает сограждан. Поэтому Подоляк предлагает грузинам по примеру его страны запустить процесс деолигархизации.
Он же месяц назад обвинил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в том, что для него прибыль важнее принципов — имея в виду отказ Тбилиси поддержать антироссийские санкции. При этом президент Украины Владимир Зеленский в конце июня обратился к грузинской оппозиции, пообещав поддержку в вопросах евроинтеграции.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Грузинские власти не остаются в долгу перед украинскими коллегами. Мэр Тбилиси и генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе назвал Подоляка "позорным существом", обратив внимание на то, что до Евромайдана скандальный политик работал журналистом и не стеснялся поддерживать российские нарративы в отношении Украины и Белоруссии. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает, что Киев добивается начала боевых действий в его стране.

Триумф прагматизма

Тбилиси принял десятки тысяч украинских беженцев и поставляет Киеву гуманитарную помощь. Несмотря на это, грузинам все чаще приходится отвечать на нападки украинцев. Если весной Киев преимущественно оказывал давление самостоятельно, то летом к нему присоединилась оппозиция, в основном состоящая из сторонников "Единого национального движения" Михаила Саакашвили, а также западные некоммерческие организации.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия. Архивное фото
К примеру, местные СМИ распространили слух о том, что Минобороны якобы передало России информацию о грузинских наемниках, отправившихся на Украину, а оттуда данные попали в ЛНР. Оппозиция обвинила власти в предательстве родины.
В свою очередь, Transparency International опубликовала доклад, в котором сказано, что с конца февраля экономические отношения между Москвой и Тбилиси развиваются по всем направлениям. С марта по июнь количество регистраций российских компаний в стране увеличилось в семь раз по сравнению с 2021-м. Денежных переводов из России за пять месяцев 2022-го оказалось больше, чем за весь прошлый год, а их доля выросла с 17,5 до 42 процентов. Кроме того, за полгода республику посетили 247 тысяч россиян — почти в три раза больше, чем до пандемии коронавируса.
Грузия в 14 раз нарастила закупки российской пшеничной муки, доля российской электроэнергии увеличилась с 25 до 49 процентов. Всего же в первом полугодии страна получила 1,2 миллиарда долларов от экономических отношений с Москвой — на 250% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не скрывает радости от наплыва россиян. По его словам, благодаря этому экономика вышла на двузначные темпы роста. Но оппозиционеры все равно недовольны: получается, что Тбилиси наживается на антироссийских санкциях. И поэтому предлагают запретить русским покупать недвижимость в республике, ввести контроль за ними или просто ограничить въезд в страну.

Поворот не туда

На постсоветском пространстве именно с Тбилиси начались цветные революции, но спустя 19 лет Грузия не стала поддерживать Киев. Не помогли даже параллели между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой, не говоря уже об открытом недовольстве американцев и европейцев позицией грузин.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг на площади Свободы в Тбилиси в дни "революции роз".
Многотысячный митинг на площади Свободы в Тбилиси в дни бархатной революции в ноябре 2003 года - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
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Митинг на площади Свободы в Тбилиси в дни "революции роз".. Архивное фото
По мнению главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, Грузия доказывает, что даже небольшие страны могут делать выбор в собственных интересах, а не идти на поводу у более сильных партнеров. По этой причине республика стала объектом непрекращающихся нападок со стороны Запада и Украины.
"Для ЕС и США пример Тбилиси неприемлем, так как там занимаются саботажем. А украинские власти в гневе, потому что после завершения спецоперации многие будут ставить грузин им в пример", — указывает Денисов.
Грузинское руководство не может и не хочет идти на полноценное урегулирование вопроса Абхазии и Южной Осетии. Но вместе с тем сохраняет высокую степень прагматизма в отношениях с Москвой, поскольку экономика республики зависит от туристического потока, экспорта сельскохозяйственной и винной продукции, объясняет позицию Тбилиси заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Со времен Кравчука и Шеварднадзе Киев и Тбилиси поддерживали друг друга. Они пытались создать ГУАМ (альтернативный России центр интеграции на постсоветском пространстве). А в 2008-м для Грузии был важен союз Ющенко и Саакашвили — Украина, например, передала грузинам зенитные комплексы "Бук". Теперь украинцы обвиняют Тбилиси в неблагодарности, подчеркивает Новиков.
"Внешнеполитический вектор Грузии лежит на Западе, а внешнеэкономический — на Севере. Украина могла бы оказаться в таком же положении, если бы в 2014-м Киев договорился со всеми заинтересованными сторонами о подписании ассоциации с Евросоюзом на своих условиях, — отмечает политолог. — Во-первых, экономики России и Украины всегда были плотно связаны. Во-вторых, тогдашний премьер-министр Николай Азаров говорил, что его устраивает политическая часть интеграции, а экономическая — нет".
Эксперты не исключают, что у Киева еще появится шанс последовать примеру Тбилиси. Впрочем, для украинцев движение в этом направлении будет намного более болезненным. Дело не только в территориях, которые страна может потерять к этому моменту, но и в том, как сильно она окажется экономически зависима от Запада из-за огромных кредитов, выданных на вооружение и военную технику.
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В миреМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЖозеп БоррельГрузияТбилисиУкраинаЕвросоюзВерховная Рада УкраиныЕдиное национальное движениеСанкции в отношении РоссииСанкцииПолитикаМеждународные отношения
 
 
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