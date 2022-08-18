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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 18.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:18
2022-08-18T08:18
2022-08-18T08:18
погода
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, поэтому ожидается переменная облачность без осадков. В столице плюс 29-31, в Подмосковье плюс 27-32 градуса", - сообщил ТишковецСиноптик также отметил, что ветер будет восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, московская область (подмосковье), москва
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до плюс 31 градуса