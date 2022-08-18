https://ria.ru/20220818/pogoda-1810358872.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 18.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:18

2022-08-18T08:18

2022-08-18T08:18

погода

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, поэтому ожидается переменная облачность без осадков. В столице плюс 29-31, в Подмосковье плюс 27-32 градуса", - сообщил ТишковецСиноптик также отметил, что ветер будет восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220817/zhara-1810170324.html

московская область (подмосковье)

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва