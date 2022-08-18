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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 18.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 18.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:18
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погода
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, поэтому ожидается переменная облачность без осадков. В столице плюс 29-31, в Подмосковье плюс 27-32 градуса", - сообщил ТишковецСиноптик также отметил, что ветер будет восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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погода, московская область (подмосковье), москва
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва
08:18 18.08.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, поэтому ожидается переменная облачность без осадков. В столице плюс 29-31, в Подмосковье плюс 27-32 градуса", - сообщил Тишковец
Синоптик также отметил, что ветер будет восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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