В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый
Штаб обороны ДНР: в Горловке от обстрела погибли ребенок и взрослый, восемь человек ранены
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли в Горловке в результате обстрела в четверг, еще восемь человек, включая двух детей, ранены, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Горловке погибли 2 человека, включая девочку 2015 года рождения, еще 8 мирных жителей получили ранения, из них двое детей: девочка 2011 года рождения и девочка 2010 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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