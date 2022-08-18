https://ria.ru/20220818/pogibshie-1810604026.html

В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый

В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый - РИА Новости, 18.08.2022

В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый

Два человека, включая ребенка, погибли в Горловке в результате обстрела в четверг, еще восемь человек, включая двух детей, ранены, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T20:56

2022-08-18T20:56

2022-08-18T20:56

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли в Горловке в результате обстрела в четверг, еще восемь человек, включая двух детей, ранены, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Горловке погибли 2 человека, включая девочку 2015 года рождения, еще 8 мирных жителей получили ранения, из них двое детей: девочка 2011 года рождения и девочка 2010 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины