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В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый
В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый - РИА Новости, 18.08.2022
В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый
Два человека, включая ребенка, погибли в Горловке в результате обстрела в четверг, еще восемь человек, включая двух детей, ранены, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:56
2022-08-18T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли в Горловке в результате обстрела в четверг, еще восемь человек, включая двух детей, ранены, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Горловке погибли 2 человека, включая девочку 2015 года рождения, еще 8 мирных жителей получили ранения, из них двое детей: девочка 2011 года рождения и девочка 2010 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины
20:56 18.08.2022
 
В Горловке при обстреле погибли ребенок и взрослый

Штаб обороны ДНР: в Горловке от обстрела погибли ребенок и взрослый, восемь человек ранены

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли в Горловке в результате обстрела в четверг, еще восемь человек, включая двух детей, ранены, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Горловке погибли 2 человека, включая девочку 2015 года рождения, еще 8 мирных жителей получили ранения, из них двое детей: девочка 2011 года рождения и девочка 2010 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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