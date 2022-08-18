https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810468779.html
Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области
Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области - РИА Новости, 18.08.2022
Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области
Отряд лесных пожарных из Московской области и три единицы техники отправлены на помощь в тушении пожаров в Рязанской области, сообщил зампред регионального... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:52
2022-08-18T14:52
2022-08-18T14:52
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Отряд лесных пожарных из Московской области и три единицы техники отправлены на помощь в тушении пожаров в Рязанской области, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Отряд наших лесных пожарных выехал на помощь соседям из Рязанской области. Напомню, что там сейчас борются с крупными пожарами. На данную минуту, по данным коллег, непотушенными остаются два очага природных пожаров общей площадью более 135 гектар. Смог доходит до Московской области", - приводят слова Филимонова в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства.Он отметил, что отправлено подкрепление в виде трёх единиц техники и девяти человек пожарных.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области
Подмосковье направило пожарных и технику на помощь в тушении пожаров в Рязанской области