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Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области - РИА Новости, 18.08.2022
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Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области
Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области - РИА Новости, 18.08.2022
Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области
Отряд лесных пожарных из Московской области и три единицы техники отправлены на помощь в тушении пожаров в Рязанской области, сообщил зампред регионального... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:52
2022-08-18T14:52
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Отряд лесных пожарных из Московской области и три единицы техники отправлены на помощь в тушении пожаров в Рязанской области, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Отряд наших лесных пожарных выехал на помощь соседям из Рязанской области. Напомню, что там сейчас борются с крупными пожарами. На данную минуту, по данным коллег, непотушенными остаются два очага природных пожаров общей площадью более 135 гектар. Смог доходит до Московской области", - приводят слова Филимонова в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства.Он отметил, что отправлено подкрепление в виде трёх единиц техники и девяти человек пожарных.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
14:52 18.08.2022
 
Подмосковье направило лесных пожарных на помощь Рязанской области

Подмосковье направило пожарных и технику на помощь в тушении пожаров в Рязанской области

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров в Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Отряд лесных пожарных из Московской области и три единицы техники отправлены на помощь в тушении пожаров в Рязанской области, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"Отряд наших лесных пожарных выехал на помощь соседям из Рязанской области. Напомню, что там сейчас борются с крупными пожарами. На данную минуту, по данным коллег, непотушенными остаются два очага природных пожаров общей площадью более 135 гектар. Смог доходит до Московской области", - приводят слова Филимонова в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства.
Он отметил, что отправлено подкрепление в виде трёх единиц техники и девяти человек пожарных.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:14
В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в России
 
 
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