https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810461089.html

Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности

Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2022

Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности

Все службы Подмосковья находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:26

2022-08-18T14:26

2022-08-18T14:41

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Все службы Подмосковья находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы видим, какая погода, понимаем, что следующую неделю будет за 30 градусов. Все службы у нас находятся в состоянии повышенной готовности", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220818/les-1810446059.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев