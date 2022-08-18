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Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2022
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Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2022
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности
Все службы Подмосковья находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:26
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общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Все службы Подмосковья находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы видим, какая погода, понимаем, что следующую неделю будет за 30 градусов. Все службы у нас находятся в состоянии повышенной готовности", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
14:26 18.08.2022 (обновлено: 14:41 18.08.2022)
 
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности

Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности из-за пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Лесные пожары. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Все службы Подмосковья находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы видим, какая погода, понимаем, что следующую неделю будет за 30 градусов. Все службы у нас находятся в состоянии повышенной готовности", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Мужчина в лесу - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
13:38
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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