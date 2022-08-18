https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810461089.html
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2022
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности
Все службы Подмосковья находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:26
2022-08-18T14:26
2022-08-18T14:41
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Все службы Подмосковья находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы видим, какая погода, понимаем, что следующую неделю будет за 30 градусов. Все службы у нас находятся в состоянии повышенной готовности", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220818/les-1810446059.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
14:26 18.08.2022 (обновлено: 14:41 18.08.2022)
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности
Все подмосковные службы перевели в состояние повышенной готовности из-за пожаров