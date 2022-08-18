https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810451236.html
В Подмосковье рассказали о получении российского гражданства детьми из ДНР
В Подмосковье рассказали о получении российского гражданства детьми из ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
В Подмосковье рассказали о получении российского гражданства детьми из ДНР
Более 30 детей из ДНР, находящихся в приёмных семьях Подмосковья, получили гражданство РФ, сообщили в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:59
2022-08-18T13:59
2022-08-18T14:00
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 30 детей из ДНР, находящихся в приёмных семьях Подмосковья, получили гражданство РФ, сообщили в региональном минсоцразвития."В подмосковные приемные семьи устроены 62 ребенка из ДНР, из них 32 детям уже оформлено гражданство России. Все дети прошли диспансеризацию и с 1 сентября пойдут в школы и сады, родители уже записали их в секции и кружки, а 15 подростков поступили в колледжи и техникумы", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что приемным родителям в полном объёме выплачиваются льготы и пособия. Всего в регионе сформирован реестр из 200 семей, которые готовы принять детей из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220722/deti-1804270288.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
13:59 18.08.2022 (обновлено: 14:00 18.08.2022)
В Подмосковье рассказали о получении российского гражданства детьми из ДНР
В Подмосковье более 30 приемных детей из ДНР получили российское гражданство