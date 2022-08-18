https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810451236.html

В Подмосковье рассказали о получении российского гражданства детьми из ДНР

В Подмосковье рассказали о получении российского гражданства детьми из ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

В Подмосковье рассказали о получении российского гражданства детьми из ДНР

Более 30 детей из ДНР, находящихся в приёмных семьях Подмосковья, получили гражданство РФ, сообщили в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:59

2022-08-18T13:59

2022-08-18T14:00

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 30 детей из ДНР, находящихся в приёмных семьях Подмосковья, получили гражданство РФ, сообщили в региональном минсоцразвития."В подмосковные приемные семьи устроены 62 ребенка из ДНР, из них 32 детям уже оформлено гражданство России. Все дети прошли диспансеризацию и с 1 сентября пойдут в школы и сады, родители уже записали их в секции и кружки, а 15 подростков поступили в колледжи и техникумы", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что приемным родителям в полном объёме выплачиваются льготы и пособия. Всего в регионе сформирован реестр из 200 семей, которые готовы принять детей из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220722/deti-1804270288.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия