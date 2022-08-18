https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810450273.html

В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость

В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость - РИА Новости, 18.08.2022

В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость

Самая плохая видимость в смоге ожидается от южных до восточных районов Подмосковья, при этом существенных осадков ждать не приходится, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:54

2022-08-18T13:54

2022-08-18T13:54

общество

московская область (подмосковье)

рязанская область

москва

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самая плохая видимость в смоге ожидается от южных до восточных районов Подмосковья, при этом существенных осадков ждать не приходится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Наиболее высокая концентрация частиц дыма ожидается при ослаблении ветра в ночные и утренние часы, а сильнее всего видимость в смоге будет ухудшаться в южных, юго-восточных и восточных районах Подмосковья и сопредельных с ними регионах. При этом и природа вряд ли поможет человеку в борьбе с тушением пожаров, поскольку существенных осадков ждать не приходится. В такой обстановке, в условиях высокой и чрезвычайной, то есть, наивысшей степени пожарной опасности, экологическая ситуация вряд ли улучшится", - рассказал Тишковец.Он отметил, что после небольшого спада зноя в предстоящие выходные, на следующей неделе снова ожидается 30-градусная жара."В результате юго-восточного выноса воздушных масс из Рязанской области, где разгорелись лесные пожары, в Москве и столичном регионе в утренние часы наблюдался смог с ухудшением видимости до 3-4 километров. Сейчас, из-за усиления ветра, дым немного рассеялся, а видимость улучшилась до 8-10 километров", - ответил метеоролог.

https://ria.ru/20220818/uscherb-1810377748.html

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html

московская область (подмосковье)

рязанская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), рязанская область, москва