Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810450273.html
В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость
В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость - РИА Новости, 18.08.2022
В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость
Самая плохая видимость в смоге ожидается от южных до восточных районов Подмосковья, при этом существенных осадков ждать не приходится, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:54
2022-08-18T13:54
общество
московская область (подмосковье)
рязанская область
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810386576_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_062f0445d0329b06e36eae29499efe81.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самая плохая видимость в смоге ожидается от южных до восточных районов Подмосковья, при этом существенных осадков ждать не приходится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Наиболее высокая концентрация частиц дыма ожидается при ослаблении ветра в ночные и утренние часы, а сильнее всего видимость в смоге будет ухудшаться в южных, юго-восточных и восточных районах Подмосковья и сопредельных с ними регионах. При этом и природа вряд ли поможет человеку в борьбе с тушением пожаров, поскольку существенных осадков ждать не приходится. В такой обстановке, в условиях высокой и чрезвычайной, то есть, наивысшей степени пожарной опасности, экологическая ситуация вряд ли улучшится", - рассказал Тишковец.Он отметил, что после небольшого спада зноя в предстоящие выходные, на следующей неделе снова ожидается 30-градусная жара."В результате юго-восточного выноса воздушных масс из Рязанской области, где разгорелись лесные пожары, в Москве и столичном регионе в утренние часы наблюдался смог с ухудшением видимости до 3-4 километров. Сейчас, из-за усиления ветра, дым немного рассеялся, а видимость улучшилась до 8-10 километров", - ответил метеоролог.
https://ria.ru/20220818/uscherb-1810377748.html
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html
московская область (подмосковье)
рязанская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810386576_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_0bcb26d573d7491fe7f806907ec0a336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), рязанская область, москва
Общество, Московская область (Подмосковье), Рязанская область, Москва
13:54 18.08.2022
 
В Подмосковье рассказали, что из-за смога ухудшится видимость

Самая плохая видимость в смоге ожидается от южных до восточных районов Подмосковья

© РИА НовостиСмог в Москве из-за пожаров в Рязанской области
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самая плохая видимость в смоге ожидается от южных до восточных районов Подмосковья, при этом существенных осадков ждать не приходится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Наиболее высокая концентрация частиц дыма ожидается при ослаблении ветра в ночные и утренние часы, а сильнее всего видимость в смоге будет ухудшаться в южных, юго-восточных и восточных районах Подмосковья и сопредельных с ними регионах. При этом и природа вряд ли поможет человеку в борьбе с тушением пожаров, поскольку существенных осадков ждать не приходится. В такой обстановке, в условиях высокой и чрезвычайной, то есть, наивысшей степени пожарной опасности, экологическая ситуация вряд ли улучшится", - рассказал Тишковец.
Смог из-за пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
10:04
Смог в Подмосковье из-за пожара под Рязанью не несет экологического ущерба
Он отметил, что после небольшого спада зноя в предстоящие выходные, на следующей неделе снова ожидается 30-градусная жара.
"В результате юго-восточного выноса воздушных масс из Рязанской области, где разгорелись лесные пожары, в Москве и столичном регионе в утренние часы наблюдался смог с ухудшением видимости до 3-4 километров. Сейчас, из-за усиления ветра, дым немного рассеялся, а видимость улучшилась до 8-10 километров", - ответил метеоролог.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
13:29
В МЧС предупредили об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Рязанская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала