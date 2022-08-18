https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810383869.html

Глава Подмосковья: более трех миллионов звонков поступило в службу 122

Глава Подмосковья: более трех миллионов звонков поступило в службу 122 - РИА Новости, 18.08.2022

Глава Подмосковья: более трех миллионов звонков поступило в службу 122

Более трех миллионов обращений поступило в единую медицинскую службу "122" на территории Московской области, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:32

2022-08-18T10:32

2022-08-18T10:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Более трех миллионов обращений поступило в единую медицинскую службу "122" на территории Московской области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.Вызвать бригаду скорой помощи в Подмосковье можно по телефонам 112 или 103, а также через мобильное приложение "112 МО". В зависимости от тяжести состояния пациента диспетчер определит, какую бригаду направить - скорой или неотложной медицинской помощи. Также, по номеру "122" можно обратиться в регистратуру поликлиники."IP-телефония предполагает обязательный ответ на твой звонок. Соответственно, онлайн регистрация на прием к врачу - также избежать лишнего общения и потери времени. За 6 месяцев этого года три млн звонков мы получили по единой медицинской службе 122, которая работает 24/7. Мы проактивно стараемся направлять, быть вовлеченными в каждый вызов", - сказал Воробьев.Он также добавил, что власти Подмосковья активно работают над возможностью удаленного получения лабораторных исследований в онлайн-формате."У нас 41% результатов лабораторных исследований приходит в личный кабинет. К концу года будет уже 80. Раньше вы должны были прийти и получить этот анализ, но бред полный. Соответственно, миллион результатов анализов получили жители в личном кабинете на Региональном портале госуслуг", - добавил губернатор.Также он отметил, что благодаря цифровизации медицинского направления в регионе, количество посещений поликлиник снизилось на 15%.

https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество