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Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона - РИА Новости, 18.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220818/podderzhka-1810440687.html
Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона
Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона - РИА Новости, 18.08.2022
Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона
Действующие промышленные предприятия Липецкой области получат финансовую поддержку из бюджета региона на возмещение ряда своих затрат, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:17
2022-08-18T13:17
липецкая область
игорь артамонов
промышленность
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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Действующие промышленные предприятия Липецкой области получат финансовую поддержку из бюджета региона на возмещение ряда своих затрат, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителями предприятий.Губернатор дал положительную оценку действиям бизнесменов, направленным на сохранение производств, импортозамещение и продвижение своей продукции на рынках России и зарубежья.Артамонов особо отметил меры, предпринимаемые руководством компаний для сохранения рабочих мест и уровня заработной платы сотрудников, сообщив о возможности поддержать предприятия средствами из регионального бюджета."В этом году у нас появилась возможность субсидировать затраты промышленных предприятий на подключение к объектам инфраструктуры, на субсидирование ставки в банках. Правительство Липецкой области прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать действующих производителей", - сказал Артамонов.Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о компенсации промышленным предприятиям из бюджета части стоимости покупки оборудования.
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игорь артамонов, промышленность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Промышленность
13:17 18.08.2022
 

Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Действующие промышленные предприятия Липецкой области получат финансовую поддержку из бюджета региона на возмещение ряда своих затрат, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителями предприятий.
Губернатор дал положительную оценку действиям бизнесменов, направленным на сохранение производств, импортозамещение и продвижение своей продукции на рынках России и зарубежья.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Артамонов особо отметил меры, предпринимаемые руководством компаний для сохранения рабочих мест и уровня заработной платы сотрудников, сообщив о возможности поддержать предприятия средствами из регионального бюджета.
"В этом году у нас появилась возможность субсидировать затраты промышленных предприятий на подключение к объектам инфраструктуры, на субсидирование ставки в банках. Правительство Липецкой области прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать действующих производителей", - сказал Артамонов.
Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о компенсации промышленным предприятиям из бюджета части стоимости покупки оборудования.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПромышленность
 
 
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