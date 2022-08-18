https://ria.ru/20220818/podderzhka-1810440687.html

Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона

Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона - РИА Новости, 18.08.2022

Власти Липецкой области окажут поддержку предприятиям региона

Действующие промышленные предприятия Липецкой области получат финансовую поддержку из бюджета региона на возмещение ряда своих затрат, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:17

2022-08-18T13:17

2022-08-18T13:17

липецкая область

игорь артамонов

промышленность

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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Действующие промышленные предприятия Липецкой области получат финансовую поддержку из бюджета региона на возмещение ряда своих затрат, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителями предприятий.Губернатор дал положительную оценку действиям бизнесменов, направленным на сохранение производств, импортозамещение и продвижение своей продукции на рынках России и зарубежья.Артамонов особо отметил меры, предпринимаемые руководством компаний для сохранения рабочих мест и уровня заработной платы сотрудников, сообщив о возможности поддержать предприятия средствами из регионального бюджета."В этом году у нас появилась возможность субсидировать затраты промышленных предприятий на подключение к объектам инфраструктуры, на субсидирование ставки в банках. Правительство Липецкой области прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать действующих производителей", - сказал Артамонов.Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о компенсации промышленным предприятиям из бюджета части стоимости покупки оборудования.

https://ria.ru/20220804/dokumenty-1807239163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, промышленность