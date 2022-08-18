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В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/peregovory-1810347788.html
В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган
В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган - РИА Новости, 18.08.2022
В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:47
2022-08-18T03:50
специальная военная операция на украине
алексей арестович
в мире
россия
украина
антониу гуттереш
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от планов попытаться захватить освобожденные территории, заявил в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live"* советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.Встреча трех политиков должна пройти сегодня во Львове.При этом он выразил мнение, что Зеленский откажется от любой мирной инициативы.Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.* Признано в России СМИ-иноагентом
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алексей арестович , в мире, россия, украина, антониу гуттереш, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, оон
Специальная военная операция на Украине, Алексей Арестович , В мире, Россия, Украина, Антониу Гуттереш, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Турция, ООН
03:47 18.08.2022 (обновлено: 03:50 18.08.2022)
 
В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган

Арестович: Эрдоган и Гуттереш могут предложить Зеленскому прекращение огня и отказ от юга

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от планов попытаться захватить освобожденные территории, заявил в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live"* советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
Встреча трех политиков должна пройти сегодня во Львове.

"Может быть и будут (предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть юг. — Прим. ред.). Но я боюсь даже воспроизвести, что он (Зеленский. — Прим. ред.) ответит", — предположил Арестович.

При этом он выразил мнение, что Зеленский откажется от любой мирной инициативы.
Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
* Признано в России СМИ-иноагентом
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 04:33Специальная военная операция на Украине
В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей АрестовичВ миреРоссияУкраинаАнтониу ГуттерешРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийТурцияООН
 
 
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