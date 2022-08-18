https://ria.ru/20220818/peregovory-1810347788.html

В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган

В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган - РИА Новости, 18.08.2022

В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T03:47

2022-08-18T03:47

2022-08-18T03:50

специальная военная операция на украине

алексей арестович

в мире

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украина

антониу гуттереш

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от планов попытаться захватить освобожденные территории, заявил в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live"* советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.Встреча трех политиков должна пройти сегодня во Львове.При этом он выразил мнение, что Зеленский откажется от любой мирной инициативы.Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.* Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220817/urok-1810125976.html

россия

украина

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