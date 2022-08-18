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Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии - РИА Новости, 18.08.2022
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Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии - РИА Новости, 18.08.2022
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Ташкенте переговоры с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, собеседники, в частности,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:47
2022-08-18T15:47
в мире
ташкент
сша
центральная азия
шос
николай патрушев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Ташкенте переговоры с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, собеседники, в частности, уделили внимание планам США по провоцированию напряженности в Центральной Азии, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Рассмотрены актуальные проблемы российско-киргизского взаимодействия в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий и в сфере медико-биологической безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности на фоне обострения международной обстановки в мире. В частности, уделено внимание ситуации в Центральной Азии, в том числе, планам США по провоцированию напряженности в этом регионе", - говорится в сообщении.Патрушев прибыл в Ташкент для участия в намеченной на пятницу семнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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в мире, ташкент, сша, центральная азия, шос, николай патрушев
В мире, Ташкент, США, Центральная Азия, ШОС, Николай Патрушев
15:47 18.08.2022
 
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии

Патрушев обсудил с коллегой из Киргизии планы США создать напряженность в Центральной Азии

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Ташкенте переговоры с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, собеседники, в частности, уделили внимание планам США по провоцированию напряженности в Центральной Азии, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Рассмотрены актуальные проблемы российско-киргизского взаимодействия в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий и в сфере медико-биологической безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности на фоне обострения международной обстановки в мире. В частности, уделено внимание ситуации в Центральной Азии, в том числе, планам США по провоцированию напряженности в этом регионе", - говорится в сообщении.
Патрушев прибыл в Ташкент для участия в намеченной на пятницу семнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:44
Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии
 
В миреТашкентСШАЦентральная АзияШОСНиколай Патрушев
 
 
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