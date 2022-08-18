https://ria.ru/20220818/patrushev-1810489713.html
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии - РИА Новости, 18.08.2022
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Ташкенте переговоры с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, собеседники, в частности,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:47
2022-08-18T15:47
2022-08-18T15:47
в мире
ташкент
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николай патрушев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Ташкенте переговоры с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, собеседники, в частности, уделили внимание планам США по провоцированию напряженности в Центральной Азии, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Рассмотрены актуальные проблемы российско-киргизского взаимодействия в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий и в сфере медико-биологической безопасности. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности на фоне обострения международной обстановки в мире. В частности, уделено внимание ситуации в Центральной Азии, в том числе, планам США по провоцированию напряженности в этом регионе", - говорится в сообщении.Патрушев прибыл в Ташкент для участия в намеченной на пятницу семнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20220816/terrorizm-1809921337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ташкент, сша, центральная азия, шос, николай патрушев
В мире, Ташкент, США, Центральная Азия, ШОС, Николай Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с коллегой из Киргизии
Патрушев обсудил с коллегой из Киргизии планы США создать напряженность в Центральной Азии