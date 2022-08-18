https://ria.ru/20220818/parki-1810581242.html

Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков

Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков - РИА Новости, 18.08.2022

Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать проекты к юбилею Кирова, выделив дополнительные средства на благоустройство парков, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:02

2022-08-18T19:02

2022-08-18T19:03

кировская область

общество

александр соколов

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кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать проекты к юбилею Кирова, выделив дополнительные средства на благоустройство парков, сообщает пресс-служба главы региона.Мишустин обсудил вопросы развития региона с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым в четверг в ходе встречи в рамках всероссийского форума "Среда для жизни"."С министром строительства России Иреком Файзуллиным мы подробно обсудили реконструкцию парков города Кирова. Вместе побывали на одной из будущих площадок празднования 650-летия города – в парке имени Кирова. Благодаря его участию вопрос сдвинулся с мертвой точки. В ближайшее время начнется ремонт части парковой зоны у пруда. В будущем планируем обновить и другие площадки. Поддержка со стороны федерального министерства строительства есть. Совместно ищем способы увеличения финансирования", — цитирует пресс-служба слова Соколова.Председатель правительства России заявил, что благоустроенные парки являются точками притяжения жителей разного возраста, и особенно важно, чтобы в них создавались пространства для детей. "Проект, безусловно, нужный. Выделим необходимые средства на комплексное благоустройство парков Кирова", — приводятся в сообщении слова Мишустина.Также глава региона отметил, что с министром культуры России Ольгой Любимовой удалось решить важный для жителей столицы региона вопрос: ремонт здания Кировского областного драматического театра. Эту работу необходимо выполнить к 650-летнему юбилею Кирова, который будет отмечаться в 2024 году. "С этим событием жители Кирова связывают надежды на качественное преобразование города. Мы выделим средства из областного бюджета на разработку новой проектно-сметной документации для включения этого объекта Минкультом РФ в проект федерального бюджета", — сказал Соколов.Также к юбилею города в Кирове будут отреставрированы 11 объектов культурного наследия, а на базе библиотеки имени Герцена будет создан центр реставрации книг. До конца 2024 года в регионе будут завершены работы по 12 сельским домам культуры, будут модернизированы восемь детских школ искусств, поддержку получат свыше 13 муниципальных музеев."Запланировано и делается многое, но на некоторые важные объекты средств в области не хватает. В случае федеральной поддержки реализация этих проектов уже сейчас позволит нам существенно изменить ситуацию к лучшему", — заявил Соколов.Председатель правительства России сообщил, что попросит вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует регионы Приволжского федерального округа, приехать в Киров, чтобы вплотную заняться проработкой важных для региона проектов.

https://ria.ru/20220818/kirov-1810577686.html

https://ria.ru/20220722/kirov-1804367386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр соколов, ольга любимова, дмитрий чернышенко, россия, киров, кировская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)