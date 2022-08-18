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Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков - РИА Новости, 18.08.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20220818/parki-1810581242.html
Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков
Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков - РИА Новости, 18.08.2022
Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать проекты к юбилею Кирова, выделив дополнительные средства на благоустройство парков, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:02
2022-08-18T19:03
кировская область
общество
александр соколов
ольга любимова
дмитрий чернышенко
россия
киров
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать проекты к юбилею Кирова, выделив дополнительные средства на благоустройство парков, сообщает пресс-служба главы региона.Мишустин обсудил вопросы развития региона с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым в четверг в ходе встречи в рамках всероссийского форума "Среда для жизни"."С министром строительства России Иреком Файзуллиным мы подробно обсудили реконструкцию парков города Кирова. Вместе побывали на одной из будущих площадок празднования 650-летия города – в парке имени Кирова. Благодаря его участию вопрос сдвинулся с мертвой точки. В ближайшее время начнется ремонт части парковой зоны у пруда. В будущем планируем обновить и другие площадки. Поддержка со стороны федерального министерства строительства есть. Совместно ищем способы увеличения финансирования", — цитирует пресс-служба слова Соколова.Председатель правительства России заявил, что благоустроенные парки являются точками притяжения жителей разного возраста, и особенно важно, чтобы в них создавались пространства для детей. "Проект, безусловно, нужный. Выделим необходимые средства на комплексное благоустройство парков Кирова", — приводятся в сообщении слова Мишустина.Также глава региона отметил, что с министром культуры России Ольгой Любимовой удалось решить важный для жителей столицы региона вопрос: ремонт здания Кировского областного драматического театра. Эту работу необходимо выполнить к 650-летнему юбилею Кирова, который будет отмечаться в 2024 году. "С этим событием жители Кирова связывают надежды на качественное преобразование города. Мы выделим средства из областного бюджета на разработку новой проектно-сметной документации для включения этого объекта Минкультом РФ в проект федерального бюджета", — сказал Соколов.Также к юбилею города в Кирове будут отреставрированы 11 объектов культурного наследия, а на базе библиотеки имени Герцена будет создан центр реставрации книг. До конца 2024 года в регионе будут завершены работы по 12 сельским домам культуры, будут модернизированы восемь детских школ искусств, поддержку получат свыше 13 муниципальных музеев."Запланировано и делается многое, но на некоторые важные объекты средств в области не хватает. В случае федеральной поддержки реализация этих проектов уже сейчас позволит нам существенно изменить ситуацию к лучшему", — заявил Соколов.Председатель правительства России сообщил, что попросит вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует регионы Приволжского федерального округа, приехать в Киров, чтобы вплотную заняться проработкой важных для региона проектов.
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общество, александр соколов, ольга любимова, дмитрий чернышенко, россия, киров, кировская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Кировская область, Общество, Александр Соколов, Ольга Любимова, Дмитрий Чернышенко, Россия, Киров, Кировская область, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
19:02 18.08.2022 (обновлено: 19:03 18.08.2022)
 

Кировская область получит дополнительные средства на благоустройство парков

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает в парке
Девушка отдыхает в парке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка отдыхает в парке . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать проекты к юбилею Кирова, выделив дополнительные средства на благоустройство парков, сообщает пресс-служба главы региона.
Мишустин обсудил вопросы развития региона с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым в четверг в ходе встречи в рамках всероссийского форума "Среда для жизни".
"С министром строительства России Иреком Файзуллиным мы подробно обсудили реконструкцию парков города Кирова. Вместе побывали на одной из будущих площадок празднования 650-летия города – в парке имени Кирова. Благодаря его участию вопрос сдвинулся с мертвой точки. В ближайшее время начнется ремонт части парковой зоны у пруда. В будущем планируем обновить и другие площадки. Поддержка со стороны федерального министерства строительства есть. Совместно ищем способы увеличения финансирования", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Председатель правительства России заявил, что благоустроенные парки являются точками притяжения жителей разного возраста, и особенно важно, чтобы в них создавались пространства для детей. "Проект, безусловно, нужный. Выделим необходимые средства на комплексное благоустройство парков Кирова", — приводятся в сообщении слова Мишустина.
Город Киров
Вчера, 18:52
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Также глава региона отметил, что с министром культуры России Ольгой Любимовой удалось решить важный для жителей столицы региона вопрос: ремонт здания Кировского областного драматического театра. Эту работу необходимо выполнить к 650-летнему юбилею Кирова, который будет отмечаться в 2024 году. "С этим событием жители Кирова связывают надежды на качественное преобразование города. Мы выделим средства из областного бюджета на разработку новой проектно-сметной документации для включения этого объекта Минкультом РФ в проект федерального бюджета", — сказал Соколов.
Также к юбилею города в Кирове будут отреставрированы 11 объектов культурного наследия, а на базе библиотеки имени Герцена будет создан центр реставрации книг. До конца 2024 года в регионе будут завершены работы по 12 сельским домам культуры, будут модернизированы восемь детских школ искусств, поддержку получат свыше 13 муниципальных музеев.
"Запланировано и делается многое, но на некоторые важные объекты средств в области не хватает. В случае федеральной поддержки реализация этих проектов уже сейчас позволит нам существенно изменить ситуацию к лучшему", — заявил Соколов.
Председатель правительства России сообщил, что попросит вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует регионы Приволжского федерального округа, приехать в Киров, чтобы вплотную заняться проработкой важных для региона проектов.

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