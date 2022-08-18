https://ria.ru/20220818/pamyatnik-1810570489.html
Главком ВМФ открыл в Москве памятник адмиралу Высоцкому
Главком ВМФ открыл в Москве памятник адмиралу Высоцкому - РИА Новости, 18.08.2022
Главком ВМФ открыл в Москве памятник адмиралу Высоцкому
Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов открыл в четверг в Москве памятник адмиралу Владимиру Высоцкому и отдал приказ назвать его именем 10-й в серии фрегат... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:30
2022-08-18T18:30
2022-08-18T18:30
владимир высоцкий (адмирал)
владимир королев
вмф рф
николай евменов
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов открыл в четверг в Москве памятник адмиралу Владимиру Высоцкому и отдал приказ назвать его именем 10-й в серии фрегат проекта 22350, передает корреспондент РИА Новости.Главнокомандующий ВМФ РФ (2007-2012 годы) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля прошлого года на 67-м году жизни.Открытие памятника состоялась на Троекуровком кладбище. В церемонии приняли также участие заместитель главы ОСК, бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев, почетный научный руководитель Саровского ядерного центра Радий Илькаев, бывший замглавкома по вооружению вице-адмирал Николай Борисов, вдова Наталья Высоцкая и сын Сергей Высоцкий, ныне капитан третьего ранга ВМФ РФ.По его словам, решением военного совета флота, поддержанного Клубом адмиралов и личным составом, один из кораблей будет назван именем Высоцкого – "приказ уже издан"."Адмирал Высоцкий" еще выйдет в море и будет выполнять все поставленные перед ним задачи", - пообещал главком.Он сообщил РИА Новости, что таким кораблем будет десятый в серии фрегат проекта 22350, "это продолжение адмиральской серии".Бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в беседе с корреспондентом РИА Новости философски отметил, что каждому главкому отведен свой временной период: "На долю адмирала Высоцкого выпало начало строительства головных кораблей дальней морской зоны: фрегатов 22350 и корветов 22380, серия которых уже находится в боевом составе флота"."Это очень важно, в такое непростое время, будучи главкомом, Высоцкий сумел сконцентрировать усилия промышленности на передовых идеях, которые тогда были сформированы в науке. Их надо было начать реализовывать, и он это сделал",- сказал Королев.Он также напомнил, что адмирал Высоцкий стоял у истоков создания в России больших десантных кораблей."Он эти идеи пропагандировал. Его идея была в том, чтобы использовать большие десантные корабли как корабли управления, как штабные корабли", - сказал Королев.В 2020 году на заводе "Залив" в Керчи были заложены первые два вертолетоносца (универсальные десантные корабли) проекта 23900.В свою очередь вице-адмирал Николай Борисов напомнил РИА Новости, что при Высоцком "началось серийное строительство кораблей дальней морской зоны, которые сегодня стали главной ударной силой флота".
https://ria.ru/20220731/ustav-1806218230.html
https://ria.ru/20220520/flot-1789695692.html
https://ria.ru/20220614/kuznetsov-1795142241.html
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владимир высоцкий (адмирал), владимир королев, вмф рф, николай евменов, общество
Владимир Высоцкий (адмирал), Владимир Королев, ВМФ РФ, Николай Евменов, Общество
Главком ВМФ открыл в Москве памятник адмиралу Высоцкому
Главком ВМФ адмирал Евменов открыл памятник адмиралу Высоцкому и назвал его именем фрегат
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов открыл в четверг в Москве памятник адмиралу Владимиру Высоцкому и отдал приказ назвать его именем 10-й в серии фрегат проекта 22350, передает корреспондент РИА Новости.
Главнокомандующий ВМФ РФ (2007-2012 годы) адмирал Владимир Высоцкий
скончался 5 февраля прошлого года на 67-м году жизни.
Открытие памятника состоялась на Троекуровком кладбище. В церемонии приняли также участие заместитель главы ОСК, бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев
, почетный научный руководитель Саровского ядерного центра Радий Илькаев
, бывший замглавкома по вооружению вице-адмирал Николай Борисов
, вдова Наталья Высоцкая и сын Сергей Высоцкий, ныне капитан третьего ранга ВМФ РФ.
"Адмирал Высоцкий принимал трудные, бескомпромиссные решения, никогда не оглядывался, никогда, как говорит наш верховный главнокомандующий, не "прогибался" ни под кем. И если считал, что это нужно флоту, то прикладывал все свои силы к этому. К сожалению, это и послужило причиной раннего ухода от нас в последнее плавание", - сказал Евменов.
По его словам, решением военного совета флота, поддержанного Клубом адмиралов и личным составом, один из кораблей будет назван именем Высоцкого – "приказ уже издан".
"Адмирал Высоцкий" еще выйдет в море и будет выполнять все поставленные перед ним задачи", - пообещал главком.
Он сообщил РИА Новости, что таким кораблем будет десятый в серии фрегат проекта 22350, "это продолжение адмиральской серии".
Бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в беседе с корреспондентом РИА Новости философски отметил, что каждому главкому отведен свой временной период: "На долю адмирала Высоцкого выпало начало строительства головных кораблей дальней морской зоны: фрегатов 22350 и корветов 22380, серия которых уже находится в боевом составе флота".
"Это очень важно, в такое непростое время, будучи главкомом, Высоцкий сумел сконцентрировать усилия промышленности на передовых идеях, которые тогда были сформированы в науке. Их надо было начать реализовывать, и он это сделал",- сказал Королев.
Он также напомнил, что адмирал Высоцкий стоял у истоков создания в России больших десантных кораблей.
"Он эти идеи пропагандировал. Его идея была в том, чтобы использовать большие десантные корабли как корабли управления, как штабные корабли", - сказал Королев.
В 2020 году на заводе "Залив" в Керчи были заложены первые два вертолетоносца (универсальные десантные корабли) проекта 23900.
В свою очередь вице-адмирал Николай Борисов напомнил РИА Новости, что при Высоцком "началось серийное строительство кораблей дальней морской зоны, которые сегодня стали главной ударной силой флота".