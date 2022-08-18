https://ria.ru/20220818/ovchinskiy-1810294165.html

Владислав Овчинский: в Москве расширят производство дозиметров

Владислав Овчинский: в Москве расширят производство дозиметров - РИА Новости, 18.08.2022

Владислав Овчинский: в Москве расширят производство дозиметров

Московское научно-производственное предприятие (НПП) "Доза", выпускающее приборы радиационного контроля, планирует осенью завершить строительство нового... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:00

2022-08-18T07:00

2022-08-18T08:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

зеленоград

владислав овчинский

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793516501_0:150:3000:1838_1920x0_80_0_0_02c4ae93c9263778e124a9999fc711bf.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Московское научно-производственное предприятие (НПП) "Доза", выпускающее приборы радиационного контроля, планирует осенью завершить строительство нового производственного комплекса, где сможет увеличить выпуск продукции, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Строительство нового четырехэтажного здания НПП "Доза" в Зеленограде началось в декабре 2020 года."Московская промышленность постоянно растет и развивается. Так, одно из столичных научно-производственных предприятий города до конца этого года переедет в новое производственное здание. Там будет организован непрерывный цикл производства оборудования для радиационного контроля и медицинских приборов. Сейчас компания заканчивает отделочные работы и благоустройство территории. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на сентябрь", - приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Владислава Овчинского.По словам коммерческого директора НПП "Доза" Алексея Андреева, после ввода нового комплекса в эксплуатацию площади компании увеличатся более, чем в три раза, будет произведена модернизация парка оборудования."Таким образом, переезд в новое здание позволит существенно нарастить количество научных исследований и разработок, производственные мощности и объемы продаж", - отметил он.Предприятие "Доза" основано 31 год назад, разрабатывает оборудование для атомной энергетики, промышленности, медицины, мониторинга окружающей среды, обеспечения безопасности и научных исследований.

https://ria.ru/20220803/moskva-1806865565.html

зеленоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленоград, владислав овчинский, промышленность