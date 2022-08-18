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Владислав Овчинский: в Москве расширят производство дозиметров
Владислав Овчинский: в Москве расширят производство дозиметров - РИА Новости, 18.08.2022
Владислав Овчинский: в Москве расширят производство дозиметров
Московское научно-производственное предприятие (НПП) "Доза", выпускающее приборы радиационного контроля, планирует осенью завершить строительство нового... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:00
2022-08-18T07:00
2022-08-18T08:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
зеленоград
владислав овчинский
промышленность
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Московское научно-производственное предприятие (НПП) "Доза", выпускающее приборы радиационного контроля, планирует осенью завершить строительство нового производственного комплекса, где сможет увеличить выпуск продукции, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Строительство нового четырехэтажного здания НПП "Доза" в Зеленограде началось в декабре 2020 года."Московская промышленность постоянно растет и развивается. Так, одно из столичных научно-производственных предприятий города до конца этого года переедет в новое производственное здание. Там будет организован непрерывный цикл производства оборудования для радиационного контроля и медицинских приборов. Сейчас компания заканчивает отделочные работы и благоустройство территории. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на сентябрь", - приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Владислава Овчинского.По словам коммерческого директора НПП "Доза" Алексея Андреева, после ввода нового комплекса в эксплуатацию площади компании увеличатся более, чем в три раза, будет произведена модернизация парка оборудования."Таким образом, переезд в новое здание позволит существенно нарастить количество научных исследований и разработок, производственные мощности и объемы продаж", - отметил он.Предприятие "Доза" основано 31 год назад, разрабатывает оборудование для атомной энергетики, промышленности, медицины, мониторинга окружающей среды, обеспечения безопасности и научных исследований.
https://ria.ru/20220803/moskva-1806865565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зеленоград, владислав овчинский, промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Зеленоград, Владислав Овчинский, Промышленность
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Московское научно-производственное предприятие (НПП) "Доза", выпускающее приборы радиационного контроля, планирует осенью завершить строительство нового производственного комплекса, где сможет увеличить выпуск продукции, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Строительство нового четырехэтажного здания НПП "Доза" в Зеленограде
началось в декабре 2020 года.
"Московская промышленность постоянно растет и развивается. Так, одно из столичных научно-производственных предприятий города до конца этого года переедет в новое производственное здание. Там будет организован непрерывный цикл производства оборудования для радиационного контроля и медицинских приборов. Сейчас компания заканчивает отделочные работы и благоустройство территории. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на сентябрь", - приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Владислава Овчинского
.
По словам коммерческого директора НПП "Доза" Алексея Андреева, после ввода нового комплекса в эксплуатацию площади компании увеличатся более, чем в три раза, будет произведена модернизация парка оборудования.
"Таким образом, переезд в новое здание позволит существенно нарастить количество научных исследований и разработок, производственные мощности и объемы продаж", - отметил он.
Предприятие "Доза" основано 31 год назад, разрабатывает оборудование для атомной энергетики, промышленности, медицины, мониторинга окружающей среды, обеспечения безопасности и научных исследований.