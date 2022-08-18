https://ria.ru/20220818/osadki-1810588808.html

В Ялте выпало две месячные нормы осадков

В Ялте выпало две месячные нормы осадков - РИА Новости, 18.08.2022

В Ялте выпало две месячные нормы осадков

Интенсивные осадки локально прошли в Крыму, очень сильные дожди в Симферопольском районе по трассе на Южный берег Крыма, в Раздольненском, Нижнегорском и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:28

2022-08-18T19:28

2022-08-18T20:17

жкх

янина павленко

красная поляна

симферополь

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Интенсивные осадки локально прошли в Крыму, очень сильные дожди в Симферопольском районе по трассе на Южный берег Крыма, в Раздольненском, Нижнегорском и Черноморском районах Крыма, в Ялте выпало две месячные нормы осадков, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре."В Нижнегорском районе выпало 30 миллиметров – это уже опасное явление. Сильный дождь был в Раздольном – 22 миллиметра, Ялта – 94 миллиметра при месячной норме 40 миллиметров. В Черноморском районе также прошли сильные дожди, в районе села Красная поляна выпало 46 миллиметров осадков", - сообщили в гидрометцентре.Ливни выпали на полуострове очень локально: по трассе Симферополь-Алушта дорога местами уходила под воду от очень сильного дождя. При этом в самом Симферополе выпало всего 4 миллиметра осадков, а в районе аэропорта и вовсе было сухо.Очищенные ранее русла рек, по словам главы администрации города Янины Павленко, справилась с залповым дождем."Испытание (сильный ливень – ред.) непростое, но реки справились. Есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель. Серьезных ЧП нет. Все службы города работают, оперативно устраняя последствия непогоды", – написала Павленко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220809/liven-1808215617.html

https://ria.ru/20220814/zatoplenie-1809476371.html

красная поляна

симферополь

ялта

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Подтопления на дорогах и тротуарах Ялты после сильного ливня Мощный ливень обрушился на Ялту в четверг днем, всего за три часа выпало 85 мм осадков. По информации местных жителей, вода скопилась на автодорогах и тротуарах в разных районах, а также на городской набережной. 2022-08-18T19:28 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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жкх, янина павленко, красная поляна, симферополь, ялта