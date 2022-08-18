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Эстония направит Украине противотанковое оружие и минометы - РИА Новости, 18.08.2022
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Эстония направит Украине противотанковое оружие и минометы
Эстония направит Украине противотанковое оружие и минометы - РИА Новости, 18.08.2022
Эстония направит Украине противотанковое оружие и минометы
Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило еще один пакет военной помощи Украине, в рамках которого Киеву будет направлено больше вооружений, таких... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:30
2022-08-18T19:30
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эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило еще один пакет военной помощи Украине, в рамках которого Киеву будет направлено больше вооружений, таких как минометы, противотанковые средства, а также полевой госпиталь, сообщила пресс-служба кабинета министров."Эстония отправит Украине минометы, противотанковые средства и, в сотрудничестве с Германией, полевой госпиталь. Эстония также планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией", - говорится в сообщении.Всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 миллионов евро, в том числе ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, такие как каски и бронежилеты.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, эстония, германия, оружие
В мире, Украина, Россия, Эстония, Германия, Оружие
19:30 18.08.2022
 
Эстония направит Украине противотанковое оружие и минометы

Эстония направит Украине противотанковое оружие, минометы и полевой госпиталь

© РИА Новости / Григорий СысоевФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило еще один пакет военной помощи Украине, в рамках которого Киеву будет направлено больше вооружений, таких как минометы, противотанковые средства, а также полевой госпиталь, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Эстония отправит Украине минометы, противотанковые средства и, в сотрудничестве с Германией, полевой госпиталь. Эстония также планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией", - говорится в сообщении.
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Всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 миллионов евро, в том числе ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, такие как каски и бронежилеты.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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