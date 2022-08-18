https://ria.ru/20220818/oon-1810426946.html
В Совфеде прокомментировали идею о верительных грамотах у России в ООН
В Совфеде прокомментировали идею о верительных грамотах у России в ООН - РИА Новости, 18.08.2022
В Совфеде прокомментировали идею о верительных грамотах у России в ООН
В соответствии с уставом ООН нельзя отозвать верительные грамоты у представителей страны-участницы организации, сообщения о якобы такой возможности - это бред,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:23
2022-08-18T12:23
2022-08-18T12:23
владимир зеленский
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В соответствии с уставом ООН нельзя отозвать верительные грамоты у представителей страны-участницы организации, сообщения о якобы такой возможности - это бред, заявил РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин.Ранее в зарубежных СМИ озвучивались идеи аналитиков о том, что Запад и Украина якобы могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. В конце июня Владимир Зеленский призывал исключить Россию из всех структур ООН за якобы нарушение принципов организации. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, где Россия имеет право вето. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявления Зеленского самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки."Пусть получше прочитают устав ООН", - отреагировал Башкин на озвученные идеи, отметив, что в документе нет такого положения. "Отзыв верительных грамот - это полный бред", - сказал парламентарий.Он также считает, что даже подобное изложение информации - "это чушь, полная неграмотность в сфере международной политики, в юстиции".Сенатор напомнил, что вся деятельность ООН, ее структур основана на уставе, который принят всеми государствами - членами организации. "Никакие другие действия, которые не предусмотрены уставом, невозможны в принципе, юридически", - подчеркнул он.Поэтому кто бы что бы ни предлагал, о чем бы Украина со своими покровителями ни мечтали, в мире работает международное право, заключил Башкин.
https://ria.ru/20220818/oon-1810346297.html
https://ria.ru/20220816/putin-1809909974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, россия, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
В Совфеде прокомментировали идею о верительных грамотах у России в ООН
Сенатор Башкин назвал предложение отобрать верительные грамоты у России в ООН бредом
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В соответствии с уставом ООН нельзя отозвать верительные грамоты у представителей страны-участницы организации, сообщения о якобы такой возможности - это бред, заявил РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин.
Ранее в зарубежных СМИ озвучивались идеи аналитиков о том, что Запад и Украина
якобы могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России
в ООН
. В конце июня Владимир Зеленский
призывал исключить Россию из всех структур ООН за якобы нарушение принципов организации. Официальный представитель председателя Генассамблеи
Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, где Россия имеет право вето. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
назвал заявления Зеленского самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки.
"Пусть получше прочитают устав ООН", - отреагировал Башкин на озвученные идеи, отметив, что в документе нет такого положения. "Отзыв верительных грамот - это полный бред", - сказал парламентарий.
Он также считает, что даже подобное изложение информации - "это чушь, полная неграмотность в сфере международной политики, в юстиции".
Сенатор напомнил, что вся деятельность ООН, ее структур основана на уставе, который принят всеми государствами - членами организации. "Никакие другие действия, которые не предусмотрены уставом, невозможны в принципе, юридически", - подчеркнул он.
Поэтому кто бы что бы ни предлагал, о чем бы Украина со своими покровителями ни мечтали, в мире работает международное право, заключил Башкин.