https://ria.ru/20220818/oon-1810426946.html

В Совфеде прокомментировали идею о верительных грамотах у России в ООН

В Совфеде прокомментировали идею о верительных грамотах у России в ООН - РИА Новости, 18.08.2022

В Совфеде прокомментировали идею о верительных грамотах у России в ООН

В соответствии с уставом ООН нельзя отозвать верительные грамоты у представителей страны-участницы организации, сообщения о якобы такой возможности - это бред,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:23

2022-08-18T12:23

2022-08-18T12:23

владимир зеленский

дмитрий медведев

украина

россия

оон

генеральная ассамблея оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В соответствии с уставом ООН нельзя отозвать верительные грамоты у представителей страны-участницы организации, сообщения о якобы такой возможности - это бред, заявил РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин.Ранее в зарубежных СМИ озвучивались идеи аналитиков о том, что Запад и Украина якобы могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. В конце июня Владимир Зеленский призывал исключить Россию из всех структур ООН за якобы нарушение принципов организации. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, где Россия имеет право вето. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявления Зеленского самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки."Пусть получше прочитают устав ООН", - отреагировал Башкин на озвученные идеи, отметив, что в документе нет такого положения. "Отзыв верительных грамот - это полный бред", - сказал парламентарий.Он также считает, что даже подобное изложение информации - "это чушь, полная неграмотность в сфере международной политики, в юстиции".Сенатор напомнил, что вся деятельность ООН, ее структур основана на уставе, который принят всеми государствами - членами организации. "Никакие другие действия, которые не предусмотрены уставом, невозможны в принципе, юридически", - подчеркнул он.Поэтому кто бы что бы ни предлагал, о чем бы Украина со своими покровителями ни мечтали, в мире работает международное право, заключил Башкин.

https://ria.ru/20220818/oon-1810346297.html

https://ria.ru/20220816/putin-1809909974.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, россия, оон, генеральная ассамблея оон, в мире