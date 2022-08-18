https://ria.ru/20220818/ogon-1810591743.html

Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе

Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе - РИА Новости, 18.08.2022

Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе

Угроза распространения огня на лес в подмосковной Балашихе предотвращена, на данный момент происходит проливка на территории ликвидированного возгорания,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:46

2022-08-18T19:46

2022-08-18T19:51

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744127217_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_e0169181a99efada1f7943c9b9fb37c4.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Угроза распространения огня на лес в подмосковной Балашихе предотвращена, на данный момент происходит проливка на территории ликвидированного возгорания, сообщили в администрации."Возгорание лесных культур (в Балашихе - ред.) произошло в 16.50 на площади 0,9 га. Угроза распространения огня на лес предотвращена. Сотрудники спецслужбы сообщают, что опасности нет, на данный момент проходит проливка на территории ликвидированного возгорания", - сказано в Telegram-канале мэрии.Отмечается, что балашихинские спасатели остановили возгорание травы в микрорайоне Авиаторов неподалеку от Горенского лесничества."Возгорание произошло в Ногинском лесничестве. Причина - человеческий фактор. В настоящее время площадь пожара составляет 1,5 га. На месте работают 9 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований Подмосковья. При необходимости, будут направлены дополнительные силы и средства. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует", - сообщил РИА Новости председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

https://ria.ru/20220818/pozhar-1810570328.html

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), природные пожары в россии