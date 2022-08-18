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Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе - РИА Новости, 18.08.2022
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Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе
Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе - РИА Новости, 18.08.2022
Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе
Угроза распространения огня на лес в подмосковной Балашихе предотвращена, на данный момент происходит проливка на территории ликвидированного возгорания,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:46
2022-08-18T19:51
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Угроза распространения огня на лес в подмосковной Балашихе предотвращена, на данный момент происходит проливка на территории ликвидированного возгорания, сообщили в администрации."Возгорание лесных культур (в Балашихе - ред.) произошло в 16.50 на площади 0,9 га. Угроза распространения огня на лес предотвращена. Сотрудники спецслужбы сообщают, что опасности нет, на данный момент проходит проливка на территории ликвидированного возгорания", - сказано в Telegram-канале мэрии.Отмечается, что балашихинские спасатели остановили возгорание травы в микрорайоне Авиаторов неподалеку от Горенского лесничества."Возгорание произошло в Ногинском лесничестве. Причина - человеческий фактор. В настоящее время площадь пожара составляет 1,5 га. На месте работают 9 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований Подмосковья. При необходимости, будут направлены дополнительные силы и средства. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует", - сообщил РИА Новости председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов.
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балашиха
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
19:46 18.08.2022 (обновлено: 19:51 18.08.2022)
 
Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе

Сотрудники МЧС предотвратили угрозу распространения огня на лес в Балашихе

© Фото : МЧС РоссииТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : МЧС России
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Угроза распространения огня на лес в подмосковной Балашихе предотвращена, на данный момент происходит проливка на территории ликвидированного возгорания, сообщили в администрации.
"Возгорание лесных культур (в Балашихе - ред.) произошло в 16.50 на площади 0,9 га. Угроза распространения огня на лес предотвращена. Сотрудники спецслужбы сообщают, что опасности нет, на данный момент проходит проливка на территории ликвидированного возгорания", - сказано в Telegram-канале мэрии.
Отмечается, что балашихинские спасатели остановили возгорание травы в микрорайоне Авиаторов неподалеку от Горенского лесничества.
"Возгорание произошло в Ногинском лесничестве. Причина - человеческий фактор. В настоящее время площадь пожара составляет 1,5 га. На месте работают 9 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований Подмосковья. При необходимости, будут направлены дополнительные силы и средства. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует", - сообщил РИА Новости председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 18:30
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в России
 
 
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