https://ria.ru/20220818/ochakovo-1810435103.html

"Очаково" в 2,5 раза нарастило выпуск аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite

"Очаково" в 2,5 раза нарастило выпуск аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite - РИА Новости, 18.08.2022

"Очаково" в 2,5 раза нарастило выпуск аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite

Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в 2,5 раза с момента запуска в конце марта 2022 года нарастил производственные мощности розлива напитков... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:52

2022-08-18T12:52

2022-08-18T12:52

экономика

россия

импортозамещение

coca-cola hbc россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в 2,5 раза с момента запуска в конце марта 2022 года нарастил производственные мощности розлива напитков CoolCola, Fancy и Street - аналогов, соответственно, Coca-Cola, Fanta и Sprite, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."АО МПБК "Очаково" увеличил производственные мощности розлива CoolCola, Fancy и Street до 125 миллионов декалитров напитков в год с целью замещения объемов недавнего лидера категории", - сообщили в компании, уточнив, что производство увеличено в 2,5 раза - с 50 миллионов декалитров с момента его запуска 31 марта текущего года по настоящее время.CoolCola, Fancy и Street от "Очаково" – это классические вкусы безалкогольных напитков, пояснили в компании. Так, CoolCola – классическая кола, Fancy – газированный напиток с натуральным апельсиновым соком, Street – с соками лимона, лайма и растительными экстрактами. Все они - аналоги известных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite производства американской Coca-Cola Company, объявившей 8 марта этого года о приостановке деятельности в России, а в середине июня - об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории страны."Мы адаптировали производственные линии, увеличили их количество, расширили географию производства, продолжаем нанимать персонал. Уже сегодня при наличии запроса от наших партнеров мы способны заместить объемы ушедших с рынка брендов", – отметил генеральный директор "Очаково" Юрий Антонов.Производство напитков стартовало на площадках комбината в Москве и Краснодаре, в начале августа - в Пензе. "Рост географии позволил также снизить затраты на логистику и зайти в региональные розничные сети Приволжского федерального округа", – добавил Антонов.В "Очаково" отметили, что новинки в ПЭТ-бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра уже присутствуют на полках всех федеральных сетей с географией по всей России. Кроме того, в начале августа компания запустила производство ещё двух форматов ПЭТ-упаковки: бутылок объёмом 1 и 2 литра, представлены аналоги популярной газировки и алюминиевой банкой и стеклянной бутылкой объёмом 0,33 литра.Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" - крупнейшее российское предприятие пиво-безалкогольной отрасли без участия иностранного капитала, ведущий производитель натуральных напитков и лидер на рынке кваса. В состав "Очаково" входят 10 предприятий, среди построенных заводов - пиво-безалкогольные комбинаты в Москве, Краснодаре, Пензе и Тюмени, солодовня, винодельня, сельскохозяйственные предприятия. Напитки компании поставляются в 60 регионов России и более чем в 30 зарубежных стран.

https://ria.ru/20220811/coca-cola-1808840089.html

https://ria.ru/20220513/kola-1788368157.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, импортозамещение, coca-cola hbc россия