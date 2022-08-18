https://ria.ru/20220818/obstrely-1810365363.html
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив 379 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:15
2022-08-18T09:15
2022-08-18T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
зайцево
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив 379 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.)… (Выпущено) 379 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 27 домостроений в Донецке, Горловке, Зайцево, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
зайцево
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), горловка, зайцево
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Зайцево
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 379 боеприпасов