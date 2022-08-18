https://ria.ru/20220818/obstrely-1810365363.html

Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив 379 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:15

2022-08-18T09:15

2022-08-18T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

зайцево

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив 379 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.)… (Выпущено) 379 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 27 домостроений в Донецке, Горловке, Зайцево, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), горловка, зайцево