https://ria.ru/20220818/obstrel-1810610639.html

Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска в 19.15 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:58

2022-08-18T21:58

2022-08-18T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

сша

украина

bae systems

lockheed martin

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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сша

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стаханов, сша, украина, bae systems, lockheed martin , рсзо himars, вооруженные силы украины, луганская народная республика