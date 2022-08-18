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Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/obstrel-1810610639.html
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска в 19.15 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:58
2022-08-18T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
сша
украина
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
стаханов
сша
украина
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в мире, стаханов, сша, украина, bae systems, lockheed martin , рсзо himars, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, США, Украина, BAE Systems, Lockheed Martin , РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
21:58 18.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановСШАУкраинаBAE SystemsLockheed MartinРСЗО HIMARSВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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