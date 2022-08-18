https://ria.ru/20220818/obstrel-1810593121.html

При обстреле Светлодарска погибли два человека

При обстреле Светлодарска погибли два человека - РИА Новости, 18.08.2022

При обстреле Светлодарска погибли два человека

По уточненным данным два человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:53

2022-08-18T19:53

2022-08-18T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

луганская народная республика

донецк (днр)

сцкк

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СВЕТЛОДАРСК, 18 авг - РИА Новости. По уточненным данным два человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной республике, заявил журналистам глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич.Ранее в среду представительство ЛНР в СЦКК сообщило о 3 погибших и 12 пострадавших при обстреле украинскими войсками Светлодарска."Обстреляли больницу, аптеку, как раз в то время, когда люди здесь брали воду. На сейчас у нас два погибших, в том числе ребенок", - сообщил Захаревич. Он уточнил, что все раненые оперативно доставлены в медучреждения городов Светлодарск, Донецк и Енакиево

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

луганская народная республика

донецк (днр)

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в мире, светлодарск, луганская народная республика, донецк (днр), сцкк