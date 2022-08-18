https://ria.ru/20220818/obstrel-1810593121.html
При обстреле Светлодарска погибли два человека
При обстреле Светлодарска погибли два человека - РИА Новости, 18.08.2022
При обстреле Светлодарска погибли два человека
По уточненным данным два человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:53
2022-08-18T19:53
2022-08-18T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
луганская народная республика
донецк (днр)
сцкк
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СВЕТЛОДАРСК, 18 авг - РИА Новости. По уточненным данным два человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной республике, заявил журналистам глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич.Ранее в среду представительство ЛНР в СЦКК сообщило о 3 погибших и 12 пострадавших при обстреле украинскими войсками Светлодарска."Обстреляли больницу, аптеку, как раз в то время, когда люди здесь брали воду. На сейчас у нас два погибших, в том числе ребенок", - сообщил Захаревич. Он уточнил, что все раненые оперативно доставлены в медучреждения городов Светлодарск, Донецк и Енакиево
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
светлодарск
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в мире, светлодарск, луганская народная республика, донецк (днр), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Светлодарск, Луганская Народная Республика, Донецк (ДНР), СЦКК
При обстреле Светлодарска погибли два человека
В ДНР уточнили, что при обстреле Светлодарска погибли два человека, 12 раненых