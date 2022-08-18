https://ria.ru/20220818/obstrel-1810590177.html
На месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой
На месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой - РИА Новости, 18.08.2022
На месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой
На месте обстрела Светлодарска в Донецкой Народной Республике были обнаружены осколки снарядов с иностранной маркировкой, сообщил военный Народной милиции ЛНР с РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:36
2022-08-18T19:36
2022-08-18T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 18 авг - РИА Новости. На месте обстрела Светлодарска в Донецкой Народной Республике были обнаружены осколки снарядов с иностранной маркировкой, сообщил военный Народной милиции ЛНР с позывным "Сава".Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров в результате два человека погибли, в том числе и ребенок, и 12 были ранены."Вот импортная маркировка снаряда. Это союзники вооруженных сил Украины дарят им такие боеприпасы "гуманитарной помощью" по ленд-лизу, чтобы они убивали мирное население Донбасса", - рассказал военнослужащий журналистам.Он не исключил, что украинские силовики вели огонь из американской 155-мм гаубицы М777, но оставил окончательный вывод за экспертами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
светлодарск
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Осколки снарядов с иностранной маркировкой на месте обстрела Светлодарска в ДНР
На месте обстрела Светлодарска в ДНР были обнаружены осколки снарядов с иностранной маркировкой, сообщил военный Народной милиции ЛНР с позывным "Сава"
2022-08-18T19:36
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РИА Новости
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в мире, светлодарск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Светлодарск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
19:36 18.08.2022 (обновлено: 21:01 18.08.2022)
На месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой
Военный ЛНР: на месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой