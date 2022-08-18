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На месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой

На месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой - РИА Новости, 18.08.2022

На месте обстрела Светлодарска обнаружили осколки с иностранной маркировкой

На месте обстрела Светлодарска в Донецкой Народной Республике были обнаружены осколки снарядов с иностранной маркировкой, сообщил военный Народной милиции ЛНР с РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:36

2022-08-18T19:36

2022-08-18T21:01

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 18 авг - РИА Новости. На месте обстрела Светлодарска в Донецкой Народной Республике были обнаружены осколки снарядов с иностранной маркировкой, сообщил военный Народной милиции ЛНР с позывным "Сава".Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров в результате два человека погибли, в том числе и ребенок, и 12 были ранены."Вот импортная маркировка снаряда. Это союзники вооруженных сил Украины дарят им такие боеприпасы "гуманитарной помощью" по ленд-лизу, чтобы они убивали мирное население Донбасса", - рассказал военнослужащий журналистам.Он не исключил, что украинские силовики вели огонь из американской 155-мм гаубицы М777, но оставил окончательный вывод за экспертами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

луганская народная республика

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Осколки снарядов с иностранной маркировкой на месте обстрела Светлодарска в ДНР На месте обстрела Светлодарска в ДНР были обнаружены осколки снарядов с иностранной маркировкой, сообщил военный Народной милиции ЛНР с позывным "Сава" 2022-08-18T19:36 true PT1M07S

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в мире, светлодарск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк