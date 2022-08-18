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Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии
Украинские войска обстреляли в четверг Горловку, Донецк, Зайцево южное и Широкую Балку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, 11... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:04
2022-08-18T18:04
2022-08-18T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
зайцево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Горловку, Донецк, Зайцево южное и Широкую Балку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево южное: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html
горловка
донецк (днр)
зайцево
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии