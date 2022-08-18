https://ria.ru/20220818/obstrel-1810561522.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк из артиллерии

Украинские войска обстреляли в четверг Горловку, Донецк, Зайцево южное и Широкую Балку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, 11... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:04

2022-08-18T18:04

2022-08-18T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

зайцево

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Горловку, Донецк, Зайцево южное и Широкую Балку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево южное: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810385625.html

горловка

донецк (днр)

зайцево

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины