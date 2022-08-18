https://ria.ru/20220818/obeschaniya-1810342881.html

СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине

СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине - РИА Новости, 18.08.2022

СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине

Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T01:50

2022-08-18T01:50

2022-08-18T10:55

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михаил шеремет

киев

европа

вооруженные силы украины

украина

javelin (птрк)

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.По словам исследователей, это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.Как считает издание, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США.Директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш заявил Politico, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит "сокрушительный отпор и захлебнется".На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html

https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804228989.html

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в мире, михаил шеремет, киев, европа, вооруженные силы украины, украина, javelin (птрк), войска воздушно-космической обороны, франция, германия