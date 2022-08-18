01:50 18.08.2022 (обновлено: 10:55 18.08.2022)
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине
Politico: шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Киеву в июле
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason WelchФранцузская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason Welch
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
По словам исследователей, это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.
"Это указывает на то, что, несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление", — говорится в публикации.
Как считает издание, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США.
"Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — высказался Требеш.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит "сокрушительный отпор и захлебнется".
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.