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СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине - РИА Новости, 18.08.2022
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СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине - РИА Новости, 18.08.2022
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине
Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T01:50
2022-08-18T10:55
в мире
михаил шеремет
киев
европа
вооруженные силы украины
украина
javelin (птрк)
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.По словам исследователей, это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.Как считает издание, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США.Директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш заявил Politico, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит "сокрушительный отпор и захлебнется".На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html
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в мире, михаил шеремет, киев, европа, вооруженные силы украины, украина, javelin (птрк), войска воздушно-космической обороны, франция, германия
В мире, Михаил Шеремет, Киев, Европа, Вооруженные силы Украины, Украина, Javelin (ПТРК), Войска воздушно-космической обороны, Франция, Германия
01:50 18.08.2022 (обновлено: 10:55 18.08.2022)
 
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине

Politico: шесть крупнейших стран Европы не дали новых военных обещаний Киеву в июле

© Фото : U.S. Army / Capt. Jason WelchФранцузская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : U.S. Army / Capt. Jason Welch
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
По словам исследователей, это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.

"Это указывает на то, что, несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление", — говорится в публикации.

Как считает издание, это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США.
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Директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш заявил Politico, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.
"Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — высказался Требеш.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит "сокрушительный отпор и захлебнется".
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На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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В миреМихаил ШереметКиевЕвропаВооруженные силы УкраиныУкраинаJavelin (ПТРК)Войска воздушно-космической обороныФранцияГермания
 
 
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