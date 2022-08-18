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Полиция завела дело после избиения мальчика на улице в Новосибирске - РИА Новости, 18.08.2022
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Полиция завела дело после избиения мальчика на улице в Новосибирске
Полиция завела дело после избиения мальчика на улице в Новосибирске - РИА Новости, 18.08.2022
Полиция завела дело после избиения мальчика на улице в Новосибирске
Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения 10-летнего мальчика на улице, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:38
2022-08-18T10:38
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения 10-летнего мальчика на улице, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ГУМВД по Новосибирской области, 12 августа поступило сообщение об уличном конфликте между несовершеннолетними в Октябрьском районе Новосибирска. В результате драки пострадавший мальчик 2012 года рождения был доставлен в больницу. Полицейские опросили его и его мать."По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию", - говорится в сообщении.В полиции также сообщили, что в апреле этого года в полицию уже поступало сообщение об избиении этого ребенка и тогда обидчика удалось установить. Матери пострадавшего выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью сына, "однако гражданкой данная процедура была проигнорирована", в результате чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.В минувшую среду глава СК России после появления в социальных сетях сообщения о намерении граждан обратиться к руководству СК России в связи с избиением 10-летнего ребенка другими детьми дал поручение возбудить уголовное дело. По данным некоторых СМИ, мальчик якобы вступился за другого ребенка, у которого возник конфликт с агрессивными подростками, но его избили, и мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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россия
новосибирск
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
10:38 18.08.2022
 
Полиция завела дело после избиения мальчика на улице в Новосибирске

Полиция завела дело после избиения десятилетнего мальчика на улице в Новосибирске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения 10-летнего мальчика на улице, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, 12 августа поступило сообщение об уличном конфликте между несовершеннолетними в Октябрьском районе Новосибирска. В результате драки пострадавший мальчик 2012 года рождения был доставлен в больницу. Полицейские опросили его и его мать.
"По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию", - говорится в сообщении.
В полиции также сообщили, что в апреле этого года в полицию уже поступало сообщение об избиении этого ребенка и тогда обидчика удалось установить. Матери пострадавшего выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью сына, "однако гражданкой данная процедура была проигнорирована", в результате чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
В минувшую среду глава СК России после появления в социальных сетях сообщения о намерении граждан обратиться к руководству СК России в связи с избиением 10-летнего ребенка другими детьми дал поручение возбудить уголовное дело. По данным некоторых СМИ, мальчик якобы вступился за другого ребенка, у которого возник конфликт с агрессивными подростками, но его избили, и мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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