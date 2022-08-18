https://ria.ru/20220818/novikombank-1810566186.html
Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование
Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование - РИА Новости, 18.08.2022
Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:17
2022-08-18T18:17
2022-08-18T18:17
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748048666_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_487f99a611de044355c99828eed09e8e.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному финансированию компании для исполнения текущих контрактов, направленных на реализацию высокотехнологичных решений в авиационной области, сообщает банк.Документ подписали заместитель генерального директора ОАК по экономике и финансам Алексей Демидов и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева."Новикомбанк активно содействует развитию авиастроения. При финансовой поддержке банка реализуются проекты, направленные на наращивание инновационного потенциала отрасли, ее развитие и модернизацию. С ОАК нас связывают годы эффективного сотрудничества, поэтому мы знаем, какие инструменты помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации", – приводится в сообщении комментарий Георгиевой.
https://ria.ru/20220818/novikombank-1810565020.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748048666_252:30:1280:801_1920x0_80_0_0_2fc5673db2507db4a855d049d9574eb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному финансированию компании для исполнения текущих контрактов, направленных на реализацию высокотехнологичных решений в авиационной области, сообщает банк.
Документ подписали заместитель генерального директора ОАК
по экономике и финансам Алексей Демидов и председатель правления Новикомбанка
Елена Георгиева.
"Новикомбанк активно содействует развитию авиастроения. При финансовой поддержке банка реализуются проекты, направленные на наращивание инновационного потенциала отрасли, ее развитие и модернизацию. С ОАК нас связывают годы эффективного сотрудничества, поэтому мы знаем, какие инструменты помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации", – приводится в сообщении комментарий Георгиевой.