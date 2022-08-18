https://ria.ru/20220818/novikombank-1810566186.html

Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование

Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование - РИА Новости, 18.08.2022

Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:17

2022-08-18T18:17

2022-08-18T18:17

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному финансированию компании для исполнения текущих контрактов, направленных на реализацию высокотехнологичных решений в авиационной области, сообщает банк.Документ подписали заместитель генерального директора ОАК по экономике и финансам Алексей Демидов и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева."Новикомбанк активно содействует развитию авиастроения. При финансовой поддержке банка реализуются проекты, направленные на наращивание инновационного потенциала отрасли, ее развитие и модернизацию. С ОАК нас связывают годы эффективного сотрудничества, поэтому мы знаем, какие инструменты помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации", – приводится в сообщении комментарий Георгиевой.

https://ria.ru/20220818/novikombank-1810565020.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия