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Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование - РИА Новости, 18.08.2022
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Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование
Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование - РИА Новости, 18.08.2022
Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:17
2022-08-18T18:17
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному финансированию компании для исполнения текущих контрактов, направленных на реализацию высокотехнологичных решений в авиационной области, сообщает банк.Документ подписали заместитель генерального директора ОАК по экономике и финансам Алексей Демидов и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева."Новикомбанк активно содействует развитию авиастроения. При финансовой поддержке банка реализуются проекты, направленные на наращивание инновационного потенциала отрасли, ее развитие и модернизацию. С ОАК нас связывают годы эффективного сотрудничества, поэтому мы знаем, какие инструменты помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации", – приводится в сообщении комментарий Георгиевой.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
18:17 18.08.2022
 

Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на форуме "Армия-2022" подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией по льготному финансированию компании для исполнения текущих контрактов, направленных на реализацию высокотехнологичных решений в авиационной области, сообщает банк.
Документ подписали заместитель генерального директора ОАК по экономике и финансам Алексей Демидов и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 18:15
ОДК и Новикомбанк договорились о финансировании выпуска авиадвигателей ПД-8
"Новикомбанк активно содействует развитию авиастроения. При финансовой поддержке банка реализуются проекты, направленные на наращивание инновационного потенциала отрасли, ее развитие и модернизацию. С ОАК нас связывают годы эффективного сотрудничества, поэтому мы знаем, какие инструменты помогут наиболее успешно реализовать масштабные планы организации", – приводится в сообщении комментарий Георгиевой.
 
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