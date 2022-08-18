https://ria.ru/20220818/novikombank-1810565020.html

ОДК и Новикомбанк договорились о финансировании выпуска авиадвигателей ПД-8

ОДК и Новикомбанк договорились о финансировании выпуска авиадвигателей ПД-8 - РИА Новости, 18.08.2022

ОДК и Новикомбанк договорились о финансировании выпуска авиадвигателей ПД-8

В рамках комплексной государственной программы РФ "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года" структуры Госкорпорации Ростех – "ОДК-Сатурн" и Новикомбанк – РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:15

2022-08-18T18:15

2022-08-18T18:15

россия

объединенная двигателестроительная корпорация

новикомбанк

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МОСКВА,18 авг – РИА Новости. В рамках комплексной государственной программы РФ "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года" структуры Госкорпорации Ростех – "ОДК-Сатурн" и Новикомбанк – подписали соглашение об опережающем финансировании затрат на исполнение контракта на поставку двигателей ПД-8, сообщает пресс-служба банка.Документ был подписан в ходе военно-технического форума "Армия-2022" председателем правления опорного банка Ростеха – Новикомбанка Еленой Георгиевой и заместителем генерального директора ОДК – управляющим директором "ОДК-Сатурн" Виктором Поляковым.Цель сотрудничества – реализация проекта по производству и поставкам двигателей ПД-8 для пассажирских самолетов SSJ-NEW на сумму 2,5 миллиарда рублей.Кроме этого, стороны договорились об организации финансирования текущей деятельности ОДК. Размер этого соглашения составил 7 миллиардов рублей.Работа по созданию отечественного двигателя тягой 8 тонн активизирована с учетом введения новых санкционных ограничений в отношении российской гражданской авиации. Взаимодействие ОДК и Новикомбанка на протяжении всего периода создания двигателя позволяет последовательно решать поставленные перед разработчиком задачи, реализовывать проекты по диверсификации – в частности, программу разработки двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW и на самолете-амфибии Бе-200.ОДК 5 августа 2022 сообщила о разработке высокоэффективного способа защиты деталей двигателя от воздействия агрессивной среды. Специалисты "ОДК-Сатурн" разработали уникальный электронно-лучевой способ нанесения покрытий, препятствующих негативному воздействию нагрева, коррозии и повреждению деталей из жаростойких сплавов, чему постоянно подвергаются газотурбинные двигатели. Благодаря этому решению удалось повысить адгезионные свойства покрытий, улучшить характеристики силовых установок и значительно уменьшить влияние высокотемпературной солевой коррозии и окисления, тем самым увеличив срок эксплуатации.ПАО "ОДК-Сатурн" - двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей (ГТД) для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов. ПАО "ОДК-Сатурн" входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК).АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - опорный банк Госкорпорации Ростех - входит в 25 крупнейших банков России.

https://ria.ru/20220718/nadezhnost-1803179974.html

https://ria.ru/20220621/soglasheniya-1796990426.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, объединенная двигателестроительная корпорация, новикомбанк