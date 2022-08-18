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Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника Нетте - РИА Новости, 18.08.2022
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Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника Нетте
Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника Нетте - РИА Новости, 18.08.2022
Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника Нетте
Посольство России в Риге выразило решительный протест в связи со сносом памятника советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте в Латвии, назвав это... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:10
2022-08-18T17:13
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посольство России в Риге выразило решительный протест в связи со сносом памятника советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте в Латвии, назвав это "надругательством" над мемориалом.Ранее в Огрском муниципалитете Латвии сообщили о принятом решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте."Рассматриваем этот недружественный шаг как очередную провокацию, подтверждающую незрелость местных властей в вопросе соблюдения международных обязательств, взятых Латвией в военно-мемориальной сфере. Так называемые "нацпатриоты" уже давно зашлись в беспамятстве и русофобской горячке, они не отдают отчет своим деструктивным действиям, которые еще больше раскалывают многонациональный и мультиязычный народ Латвии", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram."Посольство России выражает решительный протест в связи с совершенным актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР", - указали в посольстве.Теодор Нетте был одним из самых известных дипкурьеров. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Ваганьковском кладбища в Москве. Дипломатическо-курьерская служба МИД РФ 5 февраля отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.
https://ria.ru/20220818/pamyatnik-1810447371.html
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в мире, россия, латвия, рига
В мире, Россия, Латвия, Рига
17:10 18.08.2022 (обновлено: 17:13 18.08.2022)
 
Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника Нетте

Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника дипкурьеру Нетте в Латвии

© Фото опубликовано посольством России в ЛатвииДемонтаж памятника советскому дипломатическому курьеру Т. Нетте в Латвии
Демонтаж памятника советскому дипломатическому курьеру Т. Нетте в Латвии
© Фото опубликовано посольством России в Латвии
Демонтаж памятника советскому дипломатическому курьеру Т. Нетте в Латвии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посольство России в Риге выразило решительный протест в связи со сносом памятника советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте в Латвии, назвав это "надругательством" над мемориалом.
Ранее в Огрском муниципалитете Латвии сообщили о принятом решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте.
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"Рассматриваем этот недружественный шаг как очередную провокацию, подтверждающую незрелость местных властей в вопросе соблюдения международных обязательств, взятых Латвией в военно-мемориальной сфере. Так называемые "нацпатриоты" уже давно зашлись в беспамятстве и русофобской горячке, они не отдают отчет своим деструктивным действиям, которые еще больше раскалывают многонациональный и мультиязычный народ Латвии", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
"Посольство России выражает решительный протест в связи с совершенным актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР", - указали в посольстве.
Теодор Нетте был одним из самых известных дипкурьеров. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Ваганьковском кладбища в Москве. Дипломатическо-курьерская служба МИД РФ 5 февраля отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.
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