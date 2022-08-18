17:10 18.08.2022 (обновлено: 17:13 18.08.2022)
Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника Нетте
Посольство России в Риге выразило протест из-за сноса памятника дипкурьеру Нетте в Латвии
© Фото опубликовано посольством России в ЛатвииДемонтаж памятника советскому дипломатическому курьеру Т. Нетте в Латвии
© Фото опубликовано посольством России в Латвии
Демонтаж памятника советскому дипломатическому курьеру Т. Нетте в Латвии
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посольство России в Риге выразило решительный протест в связи со сносом памятника советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте в Латвии, назвав это "надругательством" над мемориалом.
Ранее в Огрском муниципалитете Латвии сообщили о принятом решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте.
"Рассматриваем этот недружественный шаг как очередную провокацию, подтверждающую незрелость местных властей в вопросе соблюдения международных обязательств, взятых Латвией в военно-мемориальной сфере. Так называемые "нацпатриоты" уже давно зашлись в беспамятстве и русофобской горячке, они не отдают отчет своим деструктивным действиям, которые еще больше раскалывают многонациональный и мультиязычный народ Латвии", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
"Посольство России выражает решительный протест в связи с совершенным актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР", - указали в посольстве.
Теодор Нетте был одним из самых известных дипкурьеров. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Ваганьковском кладбища в Москве. Дипломатическо-курьерская служба МИД РФ 5 февраля отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.