https://ria.ru/20220818/natsproekt-1810416006.html

Нацпроект "Демография" обойдется Татарстану в 6,5 миллиарда рублей

Нацпроект "Демография" обойдется Татарстану в 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.08.2022

Нацпроект "Демография" обойдется Татарстану в 6,5 миллиарда рублей

Финансирование национального проекта "Демография" в Татарстане в 2022 году составит 6,5 миллиарда рублей, большая часть средств будет направлена на поддержку... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:58

2022-08-18T11:58

2022-08-18T11:58

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Финансирование национального проекта "Демография" в Татарстане в 2022 году составит 6,5 миллиарда рублей, большая часть средств будет направлена на поддержку семей с детьми, сообщает министерство экономики республики."В 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено 6,5 миллиарда рублей. Большая часть финансирования – 6,2 миллиарда рублей – будет направлена на поддержку семей с детьми: для отдельных категорий семей, воспитывающих детей, предусмотрены ежемесячные и единовременные выплаты", - говорится в сообщении.В рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости" в Ново-Савиновском районе Казани начато строительство детского сада на 220 мест. Завершается работа по модернизации центра занятости населения Кукморского района, будет создано современное пространство, где граждане могут пройти первичное тестирование, получить возможность переобучения по востребованным у работодателей профессиям.По региональному проекту "Старшее поколение", основной целью которого является поддержка активного долголетия, в республике продолжается реализация мероприятий по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В том числе данные меры реализуются в рамках проекта "Приемная семья для пожилого человека" и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.В рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" в текущем году площадки для подготовки и выполнения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО будут оборудованы в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Верхнеуслонском муниципальных районах, в 18 спортивных учреждений республики будет закуплено новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. Также в 2022 году завершается строительство катка с искусственным льдом в Алексеевском районе.Реализация всех запланированных мероприятий позволит по итогам 2022 года провести профилактические осмотры 39% граждан старше трудоспособного возраста, повысить доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет до 99,7%, обеспечить спортивными сооружениями более 68% граждан.

https://ria.ru/20220817/volga-1810251723.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), казань, общество