https://ria.ru/20220818/narkotiki-1810477472.html
Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре
Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре - РИА Новости, 18.08.2022
Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре
Накачанные наркотиками апельсины пыталась передать в СИЗО в Краснодаре 86-летняя женщина, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:16
2022-08-18T15:16
2022-08-18T15:42
происшествия
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краснодар
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Накачанные наркотиками апельсины пыталась передать в СИЗО в Краснодаре 86-летняя женщина, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону."Старший инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-1 и его служебная собака по кличке Эдвин помогли пресечь канал доставки наркотических средств в учреждение УИС", - говорится в сообщении.Собака указала на целлофановый пакет с апельсинами, предназначавшийся для передачи одному из обвиняемых. На цитрусовых были обнаружены следы проколов – предположительно, от инъекции наркотическим средством.Апельсины отправили на экспертизу. В действиях пенсионерки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного "наркотической" 228-й статьей УК РФ, добавили в пресс-службе. В случае положительного результата экспертизы ей грозит реальный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/narkotiki-1808850888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
15:16 18.08.2022 (обновлено: 15:42 18.08.2022)
Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре
В Краснодаре 86-летняя пенсионерка пыталась передать в СИЗО апельсины с наркотиками