https://ria.ru/20220818/narkotiki-1810477472.html

Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре

Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре - РИА Новости, 18.08.2022

Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре

Накачанные наркотиками апельсины пыталась передать в СИЗО в Краснодаре 86-летняя женщина, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:16

2022-08-18T15:16

2022-08-18T15:42

происшествия

россия

краснодар

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Накачанные наркотиками апельсины пыталась передать в СИЗО в Краснодаре 86-летняя женщина, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону."Старший инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-1 и его служебная собака по кличке Эдвин помогли пресечь канал доставки наркотических средств в учреждение УИС", - говорится в сообщении.Собака указала на целлофановый пакет с апельсинами, предназначавшийся для передачи одному из обвиняемых. На цитрусовых были обнаружены следы проколов – предположительно, от инъекции наркотическим средством.Апельсины отправили на экспертизу. В действиях пенсионерки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного "наркотической" 228-й статьей УК РФ, добавили в пресс-службе. В случае положительного результата экспертизы ей грозит реальный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/narkotiki-1808850888.html

россия

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, краснодар